В Рижском аэропорту отменили несколько рейсов из-за забастовки в Бельгии

Согласно информации, которую авиакомпании предоставили аэропорту, в понедельник из-за забастовки в Бельгии отменен рейс airBaltic Рига-Брюссель с плановым вылетом из Риги в 17:00, рейс Ryanair Брюссель-Рига с плановым прилетом в 17:05, а также рейс airBaltic Брюссель-Рига с запланированным прибытием в 22:45.

Пассажирам соответствующих рейсов аэропорт Риги рекомендует связаться со своими авиаперевозчиками.

Ранее сообщалось, что в Бельгии в понедельник из-за общенациональной забастовки нарушено авиасообщение и железнодорожное движение.

Общенациональную забастовку объявили три крупнейших бельгийских профсоюза, протестуя против предлагаемой пенсионной реформы. В столице страны Брюсселе также ожидается демонстрация.

В брюссельском аэропорту, самом крупном в Бельгии, отменено около 40% всех прилетов и вылетов. Сотрудники, отвечающие за безопасность и багаж, а также другие категории персонала, участвуют в забастовке.