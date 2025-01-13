Из-за общенациональной забастовки в Бельгии в понедельник, 13 января, в Рижском аэропорту были отменены три рейса, прибывающие из Брюсселя и вылетающие туда, сообщили в администрации Рижского аэропорта.
В Рижском аэропорту отменили несколько рейсов из-за забастовки в Бельгии
Согласно информации, которую авиакомпании предоставили аэропорту, в понедельник из-за забастовки в Бельгии отменен рейс airBaltic Рига-Брюссель с плановым вылетом из Риги в 17:00, рейс Ryanair Брюссель-Рига с плановым прилетом в 17:05, а также рейс airBaltic Брюссель-Рига с запланированным прибытием в 22:45.
Пассажирам соответствующих рейсов аэропорт Риги рекомендует связаться со своими авиаперевозчиками.
Ранее сообщалось, что в Бельгии в понедельник из-за общенациональной забастовки нарушено авиасообщение и железнодорожное движение.
Общенациональную забастовку объявили три крупнейших бельгийских профсоюза, протестуя против предлагаемой пенсионной реформы. В столице страны Брюсселе также ожидается демонстрация.
В брюссельском аэропорту, самом крупном в Бельгии, отменено около 40% всех прилетов и вылетов. Сотрудники, отвечающие за безопасность и багаж, а также другие категории персонала, участвуют в забастовке.
Бельгийская национальная авиакомпания Brussels Airlines еще в субботу заявила, что ей придется отменить половину рейсов по Европе, чтобы сохранить возможность выполнять дальние перелеты. Аэропорт Шарлеруа, расположенный к югу от Брюсселя и обслуживающий ирландскую авиакомпанию-лоукостер Ryanair, также предупредил о возможных существенных задержках и отменах рейсов.
Забастовка коснулась и железнодорожного сообщения: отменено два из каждых трех поездов, курсирующих между крупными городами.
В Брюсселе и регионе Валлония движение поездов также нарушено.
К забастовщикам присоединились многие преподаватели, особенно во Фландрии, где федеральные органы власти отвечают за сферу образования, сообщили профсоюзы.
После парламентских выборов, прошедших в июне, в Бельгии до сих пор продолжаются переговоры о формировании нового правительства.
Пять партий, участвующих в переговорах, намерены повысить пенсионный возраст для железнодорожников и других категорий работников, которые в данный момент могут выходить на досрочную пенсию. По словам профсоюза CSC, власти планируют сэкономить таким образом не менее трех миллиардов евро, что и вызывает протест со стороны трудящихся.
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