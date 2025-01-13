Из-за дрона несколько рейсов в Ригу перенаправили в другие аэропорты

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, выполнявшая рейс из Софии, и венгерская лоукост-компания WizAir, летевшая из Кутаиси, были перенаправлены из Риги в Вильнюс. В то же время самолет Finnair (национального перевозчика Финляндии), прибывавший из Хельсинки, вернулся обратно в пункт вылета.

Винцевс подтвердил, что в среду вечером, 13 января, в окрестностях Рижского аэропорта, непосредственно в зоне снижения, действительно был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. В целях безопасности и для поддержания максимального уровня защиты аэропорт прекратил работу примерно на 30 минут.

За это время были приостановлены не только посадки, но и вылеты. В частности, задержался рейс турецкой национальной авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся в Стамбул.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Рижский аэропорт обслужил в общей сложности 6,631 миллиона пассажиров. Этот показатель на 23,2% выше, чем годом ранее (5,381 миллиона), но при этом на 15% меньше уровня 2019 года, когда услугами аэропорта воспользовались 7,798 миллиона человек.

Рижский аэропорт считается крупнейшим авиаузлом в странах Балтии.

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