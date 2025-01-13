Тайсон Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры

"Спасибо, это было великолепно", - пишет 36-летний Фьюри в соцсетях. "Благодарен всем, кто помог мне пройти этот путь."

Это не первый случай, когда Фьюри объявляет об уходе из бокса: ранее он уже делал подобные заявления в 2013, 2017 и 2022 годах, напоминает ESPN.

За свою профессиональную карьеру Фьюри провел 37 боев, в 34 из них одержал победу и один поединок завершил вничью. В 24 случаях он выиграл нокаутом.

В 2015 году Фьюри совершил настоящий прорыв, нанеся первое за 11 лет поражение Владимиру Кличко. Таким образом британец завоевал чемпионские пояса по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), IBF (Международная боксерская федерация), WBO (Всемирная боксерская организация), IBO (Международная боксерская организация) и The Ring. После этого Фьюри столкнулся с личными проблемами и вернулся на ринг лишь в 2018 году. Спустя два года он вновь поднялся на вершину, став чемпионом по версии журнала The Ring и завоевав титул WBC (Всемирный боксерский совет).

Свой последний бой Фьюри провел 21 декабря 2024 года. В Саудовской Аравии он уступил Александру Усику по единогласному решению судей (116:112, 116:112, 116:112).

19 мая 2024 года эти боксеры встретились впервые, и тогда победу также праздновал Усик, который нанес английской звезде бокса первое поражение в карьере. Двое судей отдали украинцу преимущество (115:112 и 114:113), а третий неожиданно насчитал 114:113 в пользу Фьюри. Это был первый бой за объединение титулов в тяжелом весе в нынешнем столетии.

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