Видео Крупный пожар в Кандаве: сгорело трехэтажное здание

Ирина, жительница дома напротив, рассказала, что в сгоревшем трехэтажном здании уже несколько недель никто не живет. По ее словам, некоторое время назад одну из частей здания сняла какая-то женщина. Однако, как узнала Ирина из разговоров других соседей, у дома появился новый владелец, и арендатору пришлось съехать.