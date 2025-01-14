Поздно вечером в Кандаве огромное пламя быстро охватило трехэтажное здание на улице Лиелая. Пожар был ликвидирован только к полудню следующего дня, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Видео ⟩ Крупный пожар в Кандаве: сгорело трехэтажное здание
В результате происшествия никто не пострадал.
Ирина, жительница дома напротив, рассказала, что в сгоревшем трехэтажном здании уже несколько недель никто не живет. По ее словам, некоторое время назад одну из частей здания сняла какая-то женщина. Однако, как узнала Ирина из разговоров других соседей, у дома появился новый владелец, и арендатору пришлось съехать.
Командир Кандавского поста Гатис Целмс сообщил, что вызов пожарным поступил вскоре после 23:00. Пламя удалось локализовать ночью, вскоре после 3:30. Пожар был полностью ликвидирован после полудня.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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