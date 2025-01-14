Бюро по защите Сатверсме (SAB) объявило открытый конкурс на должности специалиста по обработке данных и аналитика по информационной безопасности, сообщили агентству LETA в ведомстве.
Бюро по защите Сатверсме ищет сотрудников
В обязанности специалиста по обработке данных входит работа с аудио- и видеоматериалами: обработка данных и представление результатов в текстовом виде, анализ и интерпретация аудио- и видеоданных с использованием знаний языка, культуры и социальных процессов.
Среди требований к кандидатам - пунктуальность и ответственность, интерес к событиям и процессам в обществе и мире, базовые навыки работы с компьютером и готовность их развивать, а также знание русского языка.
В обязанности аналитика по информационной безопасности входит получение и анализ имеющейся информации и конфиденциальных источников, выявление потенциальных рисков информационной безопасности и составление отчетов о выявленных рисках.
Для этой вакансии в качестве требований к соискателям SAB указало аналитическое и логическое мышление, интерес к событиям и процессам в обществе и мире, способность самостоятельно планировать и организовывать работу, умение анализировать большие объемы информации, высокое чувство ответственности и дисциплинированность, умение работать в команде, способность работать в условиях повышенного стресса. Желательно также знание английского и другого иностранного языка.
Претенденты также должны соответствовать требованиям, изложенным в статье 20 Закона об учреждениях государственной безопасности.
Согласно вышеупомянутой норме, должностным лицом или сотрудником учреждения государственной безопасности может быть лицо, являющееся гражданином Латвии, достигшее 18 лет, получившее высшее образование и отвечающее требованиям, установленным Законом о государственной тайне, чтобы получить специальное разрешение на доступ к государственной тайне. Также сотрудником спецслужбы может стать лицо, чье состояние здоровья и психологические характеристики, а также физическая форма соответствуют возможности исполнять служебные обязанности.
В SAB могут попасть лица, которые не были осуждены за умышленное уголовное преступление и которые в течение последних пяти лет не были уволены из органов государственной безопасности, вооруженных сил или с любой другой государственной службы в связи с дисциплинарным взысканием - увольнением со службы или снятием с должности.
SAB для обеих позиций предлагает стабильную зарплату и социальные гарантии, а также долгосрочное сотрудничество.
Чтобы подать заявку, нужно отправить резюме и мотивационное письмо на адрес электронной почты darbs@sab.gov.lv. Все кандидаты получат ответ на свою заявку в течение двух недель с момента ее подачи. Тем, кто рассматривается в качестве кандидата в SAB, следует иметь в виду, что процесс проверки может занять от трех до шести месяцев.
SAB также по-прежнему ищет в свою команду администратора сетевого оборудования и специалиста по электромагнитным измерениям. Кроме того, специалисты в различных областях могут подать заявку на то, чтобы стать аналитиком SAB или специалистом по разведке/контрразведке.
Ранее SAB, учитывая специфику работы ведомства, набирало новых сотрудников, самостоятельно обращаясь к потенциальным кандидатам, но в мае 2022 года впервые в своей истории объявило о публичной вакансии, пригласив присоединиться к своей команде аналитиков.
SAB - это учреждение государственной безопасности, основными задачами которого являются разведка, контрразведка и защита государственной тайны. Бюро предоставляет высшим должностным лицам информацию, необходимую для укрепления государственной безопасности Латвии и защиты от внешних и внутренних угроз. Бюро также является частью разведывательного сообщества НАТО и Европейского союза, ежедневно тесно сотрудничая с партнерами в западных странах.
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