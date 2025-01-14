Согласно вышеупомянутой норме, должностным лицом или сотрудником учреждения государственной безопасности может быть лицо, являющееся гражданином Латвии, достигшее 18 лет, получившее высшее образование и отвечающее требованиям, установленным Законом о государственной тайне, чтобы получить специальное разрешение на доступ к государственной тайне. Также сотрудником спецслужбы может стать лицо, чье состояние здоровья и психологические характеристики, а также физическая форма соответствуют возможности исполнять служебные обязанности.

В SAB могут попасть лица, которые не были осуждены за умышленное уголовное преступление и которые в течение последних пяти лет не были уволены из органов государственной безопасности, вооруженных сил или с любой другой государственной службы в связи с дисциплинарным взысканием - увольнением со службы или снятием с должности.

SAB для обеих позиций предлагает стабильную зарплату и социальные гарантии, а также долгосрочное сотрудничество.

Чтобы подать заявку, нужно отправить резюме и мотивационное письмо на адрес электронной почты darbs@sab.gov.lv. Все кандидаты получат ответ на свою заявку в течение двух недель с момента ее подачи. Тем, кто рассматривается в качестве кандидата в SAB, следует иметь в виду, что процесс проверки может занять от трех до шести месяцев.

SAB также по-прежнему ищет в свою команду администратора сетевого оборудования и специалиста по электромагнитным измерениям. Кроме того, специалисты в различных областях могут подать заявку на то, чтобы стать аналитиком SAB или специалистом по разведке/контрразведке.

Ранее SAB, учитывая специфику работы ведомства, набирало новых сотрудников, самостоятельно обращаясь к потенциальным кандидатам, но в мае 2022 года впервые в своей истории объявило о публичной вакансии, пригласив присоединиться к своей команде аналитиков.

SAB - это учреждение государственной безопасности, основными задачами которого являются разведка, контрразведка и защита государственной тайны. Бюро предоставляет высшим должностным лицам информацию, необходимую для укрепления государственной безопасности Латвии и защиты от внешних и внутренних угроз. Бюро также является частью разведывательного сообщества НАТО и Европейского союза, ежедневно тесно сотрудничая с партнерами в западных странах.

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