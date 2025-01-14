Причины аварии на Вентспилсском шоссе расследует специальная комиссия

Как сообщил агентству LETA исполнительный директор самоуправления Алдис Абеле, задачей комиссии из шести человек будет оценка документов, касающихся школьного транспорта в муниципалитете. Комиссия сразу же подготовит свой окончательный отчет, но это будет документ ограниченного доступа. Первое заседание комиссии было созвано во вторник.

Абеле подтвердил, что водитель микроавтобуса ранее работал шофером в муниципальном управлении образования. В прошлом году после реорганизации управления транспортных средств муниципалитета водитель был сокращен. После этого он работал в SIA Ventspils reiss, а также оказывал услуги автоперевозок в частном порядке, пояснил Абеле.

Он подчеркнул, что на качество выполнения водителем своих обязанностей во время его работы в муниципалитете не было никаких жалоб.

Гутманис сообщил на пресс-конференции, что управление образования и вентспилсская спортивная школа Spars уже более года пользуются услугами пассажирского транспорта, предоставляемыми компанией Ventspils reiss, а Дом культуры и другие учреждения выбирают частных перевозчиков.