В Вентспилсском самоуправлении создана комиссия по оценке причин трагической автокатастрофы, в которой погибли один взрослый и один ребенок, сообщил на пресс-конференции во вторник, 14 января, заместитель председателя Вентспилсской думы Айго Гутманис. В задачу комиссии также входит оценка организации школьного транспорта.
Причины аварии на Вентспилсском шоссе расследует специальная комиссия
Как сообщил агентству LETA исполнительный директор самоуправления Алдис Абеле, задачей комиссии из шести человек будет оценка документов, касающихся школьного транспорта в муниципалитете. Комиссия сразу же подготовит свой окончательный отчет, но это будет документ ограниченного доступа. Первое заседание комиссии было созвано во вторник.
Абеле подтвердил, что водитель микроавтобуса ранее работал шофером в муниципальном управлении образования. В прошлом году после реорганизации управления транспортных средств муниципалитета водитель был сокращен. После этого он работал в SIA Ventspils reiss, а также оказывал услуги автоперевозок в частном порядке, пояснил Абеле.
Он подчеркнул, что на качество выполнения водителем своих обязанностей во время его работы в муниципалитете не было никаких жалоб.
Гутманис сообщил на пресс-конференции, что управление образования и вентспилсская спортивная школа Spars уже более года пользуются услугами пассажирского транспорта, предоставляемыми компанией Ventspils reiss, а Дом культуры и другие учреждения выбирают частных перевозчиков.
"Поначалу частные перевозчики могут показаться дешевле, но безопасность должна быть превыше всего", - сказал Гутманис. Он пообещал обсудить этот вопрос с руководителями всех учреждений, которые в настоящее время выбирают частных перевозчиков, повторив, что самый важный аспект - безопасность, а не цена за километр.
По информации Абеле, пострадавший водитель находится на лечении в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS). Больница не дала комментариев агентству LETA, указав, что ее представители не уполномочены это делать.
Гутманис подтвердил, что муниципалитет окажет всю необходимую помощь всем, кто пострадал в результате трагического происшествия.
Заместитель исполнительного директора по образованию и культуре Вентспилсского самоуправления Инета Тамане сообщила, что в эти дни в Вентспилсе ученики, учителя и родители получают психологическую поддержку от специалистов Центра защиты детей.
Как уже сообщалось, в пятницу, 10 января, в аварии на Вентспилсском шоссе пострадали участники хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planētas, а один из дирижеров хора погибла.
После аварии в Детскую клиническую университетскую больницу были доставлены трое детей, в том числе двое в крайне тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. В субботу, 11 января, один из тяжело пострадавших детей скончался.
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