Футбольный клуб "Рига" назвал имя нового главного тренера

Будучи футболистом, Гуля выступал на позиции полузащитника, представляя словацкие и чешские клубы.

Тренерскую карьеру он начал в 2009 году. Три с половиной года словак руководил "Тренчином".

Летом 2013 года Гуля стал главным тренером одного из самых известных словацких клубов "Жилина". Он проработал в этом клубе пять лет и в 2017 году стал чемпионом Словакии.

После этого Гуля в течение полутора лет был главным тренером сборной Словакии U-21, а также возглавлял чешский клуб "Виктория" из города Пльзень.

Летом 2021 года тренер подписал контракт с польским клубом "Висла" из Кракова, а в 2023 году возглавил словацкий "ДАК 1904", который привел к вице-чемпионству.

Последним местом работы тренера был клуб высшей лиги Кипра "Аполлон" из Лимассола.

Футбольный клуб "Рига" с 9 января находится на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах. 19 января рижане проведут проверочный матч против "Дубай Юнайтед", а 23 января - против бывшего клуба Гули "Жилина".

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