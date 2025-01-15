Икауниекс получил награду второй раз подряд, а Миксоне - впервые в карьере.

Победителей номинаций определяли на основе мнений комитета и правления LFF, тренерского совета, представителей клубов, команд и академий, спортивных журналистов и связанных с этой сферой организаций.

В прошлом сезоне Икауниекс провел семь матчей за сборную Латвии, а в Высшей лиге Tonybet в составе клуба RFS забил 16 голов, помог команде сохранить титул чемпиона страны, выиграть Кубок Латвии и квалифицироваться в Лигу Европы. Он одержал убедительную победу в конкурсе на звание лучшего футболиста Латвии, второе место по количеству голосов занял Андрей Циганик.

Миксоне, которая уже несколько сезонов играет в Польше, была лидером сборной Латвии в 2024 году с пятью голами в девяти матчах. Она достигла отметки в 20 голов за национальную команду. Она также одержала убедительную победу в голосовании.

Второй год подряд главный тренер RFS Виктор Мороз получает два приза Вечера лауреатов LFF: как тренер года в латвийском футболе и тренер года в Высшей лиге Tonybet.

Эдгар Таракановс впервые был назван лучшим игроком в мини-футболе. При этом ранее он дважды за свою карьеру становился футболистом года в мини-футболе среди молодежных составов. Награда лучшему игроку в пляжном футболе досталась Томсу Кристиансу Грислису.

Агрис Сувейзда (сайт Sportacentrs.com) получил награду за вклад в освещение футбола.

Всего награды вручались в 30 категориях.

В 2023 году лучшими футболистами Латвии стали Янис Икауниекс и Ольга Шевцова.

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