Таллинн - Рига - Вильнюс на поезде: плюсы, минусы, вопросы

Кажется, уже все СМИ и соцсети оповестили о возможности отправиться из Таллинна до Риги и/или Вильнюса по железной дороге: однако речь идет не о путешествии на поезде европейского класса и с такой же скоростью, а о поездке с пересадками на трех поездах местного значения со всеми вытекающими последствиями. Rus.Postimees решил собрать и проанализировать всю имеющуюся информацию.