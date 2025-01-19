Для тех, кому за, скажем, сорок, имя Риты Ласмане является символом. Вседозволенность, свобода, одним словом - секс-символ. Вместе с мужем в середине девяностых годов она издавала эротический журнал Princese, который продержался на рынке 20 лет. "Я до сих пор на девичниках рассказываю инструкцию по применению мужчин", - говорит Рита Ласмане. Что изменилось и какова инструкция по применению мужчин в 2025 году?