Сб, 5.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Есть ли секс после пятидесяти? Инструкция по применению мужчин (1)

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Для тех, кому за, скажем, сорок, имя Риты Ласмане является символом. Вседозволенность, свобода, одним словом - секс-символ. Вместе с мужем в середине девяностых годов она издавала эротический журнал Princese, который продержался на рынке 20 лет. "Я до сих пор на девичниках рассказываю инструкцию по применению мужчин", - говорит Рита Ласмане. Что изменилось и какова инструкция по применению мужчин в 2025 году?

- Если он отказывается от секса или она отказывается от секса, это только лишь обида. Обида по поводу поведения другого.

- Они приходят, думая, что вы поможете улучшить их сексуальную жизнь?

- Да, что дам инструкцию: подними одну руку, подними другую руку...

Комментарии (1)

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх