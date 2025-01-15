Как ранее сообщалось, первая ракетка Латвии Алена Остапенко в понедельник, 13 января, потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Посеянная под 16-м номером Остапенко, занимавшая 17-ю позицию в рейтинге WTA, уступила в первом круге швейцарке Белинде Бенчич, которая находится на 294-м месте рейтинга WTA, со счетом 3:6, 6:7 (6:8). После поражения латвийская теннисистка потеряла пять позиций в рейтинге WTA и опустилась на 22-е место.

"Даже если учесть разницу в рейтинге, результат не удивил. Хотя я знаю, что у Белинды Бенчич было несколько травм, меня всегда удивляет, что она находится так низко в рейтинге. Я считаю ее великим игроком", - сказал Виландер.

Бенчич в прошлом году родила дочь. Она опустилась очень низко в мировом рейтинге, но четыре года назад швейцарка была четвертой ракеткой WTA.

Эксперт Eurosport объяснил, что, когда Остапенко играет в теннис, из-за ее стиля игры трудно предсказать, что произойдет.

"Определенно в будущем Остапенко может хорошо выступать на турнирах Большого шлема , но может ли она их выигрывать? Я не уверен. Ее удар по мячу очень силен, но отсутствие последовательности - ее главный минус", - отметил Виландер.

"Ее стиль игры непредсказуем и может привести к большому количеству ошибок. Но, конечно, она всегда может побороться за титул", - добавил именитый шведский теннисист.

Остапенко выиграла два турнира Большого шлема: Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде в 2017 году и Открытый чемпионат США в парном разряде в 2024 году.

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