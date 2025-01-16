Путинская война способствует стагфляции в России

Президент России Владимир Путин часто хвастается силой экономики своей страны и утверждает, что западные санкции лишь сделали ее сильнее (хотя тут же требует их отмены). В реальности на Россию надвигается "стагфляция" - инфляция в сочетании с минимальными темпами роста экономики. Путинская война в Украине привела одновременно к непрекращающемуся росту цен и к дефициту рабочей силы, потому что многие работники были мобилизованы или убиты, при этом многие - сбежали из страны.