Президент России Владимир Путин часто хвастается силой экономики своей страны и утверждает, что западные санкции лишь сделали ее сильнее (хотя тут же требует их отмены). В реальности на Россию надвигается "стагфляция" - инфляция в сочетании с минимальными темпами роста экономики. Путинская война в Украине привела одновременно к непрекращающемуся росту цен и к дефициту рабочей силы, потому что многие работники были мобилизованы или убиты, при этом многие - сбежали из страны.
Путинская война способствует стагфляции в России
Накануне очередного заседания совета директоров Центробанка РФ в конце декабря большинство наблюдателей ожидали, что монетарные власти повысят учетную ставку с 21% до 23%. Но ЦБ оставил ставку неизменной, несмотря на увеличение официальной цифры годовой инфляции с 8,4% до 9,5% всего за два месяца. Нетрудно догадаться, что произошло. За день до заседания Путин заявил, что побеседовал с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Можно уверенно предположить, что он сказал ей оставить ставку на текущем уровне. Любые иллюзии по поводу независимости центробанка испарились.
Похоже, Путин впервые прислушался к российским олигархам, а не к профессиональным экономистам, отвечающим за монетарную политику. В течение последней пары месяцев целый ряд путинских топ-менеджеров и бизнесменов, в том числе Сергей Чемезов из "Ростеха" (оборонная промышленность), Игорь Сечин из "Роснефти" (нефть), Александр Шохин из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), горько сетовали, что высокие процентные ставки приведут к банкротству многих компаний.