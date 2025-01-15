Расторгуев завоевал бронзовую медаль на индивидуальной дистанции Кубка мира

На Кубке мира для Расторгуева это первое почетное место на пьедестале.

Первое место на дистанции 20 км занял Вебьерн Серум из Норвегии, достигший финиша за 47 мин и 30 сек. Вторым за 52 мин и 1 сек пришел француз Эмильен Клод, а Расторгуеву на преодоление дистанции потребовалось 56 мин 8 сек.

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