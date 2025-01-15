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Расторгуев завоевал бронзовую медаль на индивидуальной дистанции Кубка мира

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Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в среду в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 километров.

На Кубке мира для Расторгуева это первое почетное место на пьедестале.

Первое место на дистанции 20 км занял Вебьерн Серум из Норвегии, достигший финиша за 47 мин и 30 сек. Вторым за 52 мин и 1 сек пришел француз Эмильен Клод, а Расторгуеву на преодоление дистанции потребовалось 56 мин 8 сек.

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