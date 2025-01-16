На церемонии вручения "Наград Трех звезд", которая чествовала лучших спортсменов Латвии 2024 года в 15 различных категориях, была расстелена красная дорожка. В этот особенный вечер наши спортсмены, сопровождаемые вторыми половинками и другими членами семей, предстали в необычном образе, сменив спортивные костюмы на сверкающие вечерние платья и элегантные смокинги.