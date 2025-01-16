Видео Украинская чемпионка, служившая в Нацгвардии, сбежала в Россию

В интервью российским пропагандистским СМИ она рассказала, что в армии долго работала в тылу, но недавно ей сообщили, что она должна будет пройти курс боевой подготовки. Жалинская опасалась, что после этого ее могут отправить в места боевых действий, поэтому решила дезертировать. При этом, по ее словам, вообще побег из Украины она планировала уже давно.

Спортсменка сообщила, что тайно оформила второй загранпаспорт, о котором не известила армейское руководство. Затем взяла отпуск, купила путевку в Чехию и проинформировала свою часть, что будет проводить отпуск там. Сама же с помощью друзей в России нашла перевозчика и по второму загранпаспорту выехала в Польшу. Через соцсети договорилась, чтобы ее перевезли через польско-белорусскую границу, и из Минска на самолете прилетела в Москву.

"Сегодня мои действия многие квалифицируют как бегство в Россию, но я не считаю это бегством, я бы это назвала возвращением на родину, на историческую родину, поскольку я русская по национальности", - сказала Жалинская.

Спортсменка также разместила на YouTube видео, в котором заявила, что не хочет воевать, и высказалась насчет коррупции и низких выплат в украинском спорте.

Видео: Речь Ларисы Жалинской

Лариса Жалинская является мастером спорта Украины международного класса по академической гребле, многократным призером чемпионатов Украины, а на чемпионате мира-2021 по академической гребле на эргонометрах в закрытых помещениях завоевала бронзу.

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