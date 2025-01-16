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Мужчина приговорен к 16 годам за изнасилование несовершеннолетней девочки

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Насилие
Насилие Фото: Shutterstock

Курземский районный суд в Лиепае приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней, сообщили агентству LETA в суде.

Приговор может быть обжалован в окружном суде.

Прокуратура сообщила агентству LETA, что обвиняемый совершил данное преступление, зная, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, и воспользовавшись тем, что потерпевшая в силу своего малолетнего возраста не могла адекватно оценить совершаемые в отношении нее действия и оказать сопротивление, таким образом, находясь в беспомощном состоянии.

Обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное третьей частью статьи 159 Уголовного закона.

Где искать помощь?

Информацию и поддержку можно найти:

Pusaudzucentrs.lv

Телефон поддержки: +371 25 737 363

Центр Marta

Адрес: улица Матиса, 49A-11, Рига

Тел.: 67 378 539

Э-почта: centrs@marta.lv

Филиал центра Marta в Лиепае

Адрес: проспект Курмаяс, 11, Лиепая

Тел.: 29 195 442

Э-почта: centrs@martaliepaja.lv

Кризисный консультационный центр Skalbes

Адрес: улица Тербатас, 69, Рига

Тел.: 24 551 700

Круглосуточный кризисный телефон: 116 123

Э-почта: skalbes@skalbes.lv

Cietusajiem.lv

Телефон поддержки пострадавших от преступлений: 116 006

Центр безопасного детства Dardedze

Адрес: улица Циецерес, 3a, Рига

Тел.: 67 600 685

WhatsApp: 29 556 680

Э-почта: info@centrsdardedze.lv

Телефон доверия для детей и подростков:

116 111

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