Курземский районный суд в Лиепае приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней, сообщили агентству LETA в суде.
Мужчина приговорен к 16 годам за изнасилование несовершеннолетней девочки
Приговор может быть обжалован в окружном суде.
Прокуратура сообщила агентству LETA, что обвиняемый совершил данное преступление, зная, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, и воспользовавшись тем, что потерпевшая в силу своего малолетнего возраста не могла адекватно оценить совершаемые в отношении нее действия и оказать сопротивление, таким образом, находясь в беспомощном состоянии.
Обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное третьей частью статьи 159 Уголовного закона.
Где искать помощь?
Информацию и поддержку можно найти:
Pusaudzucentrs.lv
Телефон поддержки: +371 25 737 363
Центр Marta
Адрес: улица Матиса, 49A-11, Рига
Тел.: 67 378 539
Э-почта: centrs@marta.lv
Филиал центра Marta в Лиепае
Адрес: проспект Курмаяс, 11, Лиепая
Тел.: 29 195 442
Э-почта: centrs@martaliepaja.lv
Кризисный консультационный центр Skalbes
Адрес: улица Тербатас, 69, Рига
Тел.: 24 551 700
Круглосуточный кризисный телефон: 116 123
Э-почта: skalbes@skalbes.lv
Cietusajiem.lv
Телефон поддержки пострадавших от преступлений: 116 006
Центр безопасного детства Dardedze
Адрес: улица Циецерес, 3a, Рига
Тел.: 67 600 685
WhatsApp: 29 556 680
Э-почта: info@centrsdardedze.lv
Телефон доверия для детей и подростков:
116 111
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!