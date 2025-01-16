В ночь на четверг по латвийскому времени "Баффало Сэйбрз" на своем поле обыграли "Каролину Харрикейнз" со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Маклауд забил три гола в пользу победителей, при этом отметился уникальной игрой за 24 секунды до конца матча.

Пытаясь сравнять счет, "Харрикейнз" в конце игры сменили вратаря на полевого игрока. Лидер "Сэйбрз" Тейдж Томпсон попытался бросить с дальней дистанции, но шайба попала в стойку.

Отскок перехватил Маклауд. Он уже собирался отправить шайбу в пустые ворота, но ему помешал соперник, нарушив при этом правила. Судьи засчитали "Сэйбрз" гол, хотя технически Маклауд так и не совершил бросок.

Да и в целом "Сейбрз" не нанесли ни одного броска по воротам в третьем периоде, за последние 20 минут игры. Если шайба летит или скользит мимо ворот или попадает в каркас ворот, то это действие не засчитывается как бросок по воротам.

Это первый случай в истории НХЛ, когда команда забила, не сделав ни одного броска в течение 20-минутного периода. Следует отметить, что статистика бросков ведется с сезона 1965-66, поэтому точно неизвестно, случалось ли такое в более ранний период.

На счету 25-летнего Маклауда в этом сезоне 10 голов и 14 передач в 44 матчах. В настоящее время "Сейбрз" с 39 очками занимают восьмое, то есть последнее, место в Атлантическом дивизионе.

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