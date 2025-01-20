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31 год языковым курсам International House Riga-Satva – 31% скидка на обучение! Попробуйте первую неделю бесплатно!

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Фото статьи
Фото: Пресс-фото

Январь – особенное время: начните учить английский или латышский язык до 31 января с бесплатной первой недели и воспользуйтесь специальным предложением:

  • - 31% скидка на групповые курсы онлайн или учебные материалы.
  • Подарочный купон на сумму 31 EUR или сувениры от IH Riga-Satva.

Начало года – это идеальное время для саморазвития, и одним из самых ценных навыков, которые вы можете развить, является изучение иностранных языков. Языковая школа International House Riga-Satva уже 31 год помогает учащимся всех возрастных групп достигать отличных результатов в изучении иностранных языков.

Независимо от того, хотите ли вы усовершенствовать свой английский, улучшить или выучить латышский язык, подготовиться к школьным экзаменам, международному тесту IELTS или просто чувствовать себя уверенно в разговоре на работе, в повседневной жизни или путешествиях, на языковых курсах IH Riga-Satva вы найдете адаптированные программы и профессиональную поддержку, которые помогут вам достичь результатов быстро, эффективно и в комфортной учебной среде.

IH Riga-Satva предлагает обучение для разных возрастных групп и уровней:

  • Для детей от 3 лет – программы с эффективным подходом, который помогает освоить язык естественно и в игровой форме, как родной язык.
  • Для школьников – обучение, которое сочетает грамматику и разговорный язык, чтобы уверенно сдавать экзамены на высокие баллы.
  • Для взрослых – языковые курсы для карьерного роста, ежедневного общения или путешествий. Доступны утренние и вечерние занятия.
  • Подготовка к международному экзамену IELTS – курсы, ориентированные на успешную сдачу теста.

Курсы доступны как очно в Риге, так и онлайн, что дает возможность учиться из любого города Латвии. Индивидуальный подход, квалифицированные преподаватели и эффективные методики обучения гарантируют, что каждый студент достигнет своих целей.

Почему выбирают языковую школу IH Riga-Satva?

Качество, подтвержденное опытом и профессионализмом.

Языковая школа IH Riga-Satva, работающая с 1993 года, является одной из ведущих языковых школ Латвии. За это время более 25 000 учащихся и сотрудники из более чем 200 компаний прошли обучение на курсах IH Riga-Satva. Школа является частью сети International House World Organisation (IHWO), объединяющей более 140 учебных центров по всему миру.

Главная гордость IH Riga-Satva – международная команда преподавателей, обладающих специальным образованием и международно признанными сертификатами. Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации и участвуют в международных семинарах.

Фото статьи
Фото: Пресс-фото

Преимущества обучения в IH Riga-Satva:

  • 31 год опыта и сотрудничества с International House World Organisation, мировым лидером в преподавании иностранных языков.
  • Эффективные методики обучения, занятия с иностранными и местными преподавателями, обладающими международными сертификатами Кембриджа CELTA и DELTA.
  • Постоянный контроль качества обучения и методическая поддержка, обеспечивающие высокие стандарты и программы, ориентированные на результат.
  • Индивидуальный подход, адаптированный к потребностям каждого студента.
  • Сертификат IH, подтверждающий уровень владения языком.

Запишитесь уже сегодня!

Подайте заявку на обучение до 31 января 2025 года и попробуйте первую неделю курсов бесплатно. Инвестируйте в свое будущее с эффективными методиками обучения и опытными преподавателями!

Фото статьи
Фото: Пресс-фото
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