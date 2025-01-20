31 год языковым курсам International House Riga-Satva – 31% скидка на обучение! Попробуйте первую неделю бесплатно!

Курсы доступны как очно в Риге, так и онлайн, что дает возможность учиться из любого города Латвии. Индивидуальный подход, квалифицированные преподаватели и эффективные методики обучения гарантируют, что каждый студент достигнет своих целей.
Почему выбирают языковую школу IH Riga-Satva?
Качество, подтвержденное опытом и профессионализмом.
Языковая школа IH Riga-Satva, работающая с 1993 года, является одной из ведущих языковых школ Латвии. За это время более 25 000 учащихся и сотрудники из более чем 200 компаний прошли обучение на курсах IH Riga-Satva. Школа является частью сети International House World Organisation (IHWO), объединяющей более 140 учебных центров по всему миру.
Главная гордость IH Riga-Satva – международная команда преподавателей, обладающих специальным образованием и международно признанными сертификатами. Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации и участвуют в международных семинарах.
Преимущества обучения в IH Riga-Satva:
- 31 год опыта и сотрудничества с International House World Organisation, мировым лидером в преподавании иностранных языков.
- Эффективные методики обучения, занятия с иностранными и местными преподавателями, обладающими международными сертификатами Кембриджа CELTA и DELTA.
- Постоянный контроль качества обучения и методическая поддержка, обеспечивающие высокие стандарты и программы, ориентированные на результат.
- Индивидуальный подход, адаптированный к потребностям каждого студента.
- Сертификат IH, подтверждающий уровень владения языком.
Подайте заявку на обучение до 31 января 2025 года и попробуйте первую неделю курсов бесплатно. Инвестируйте в свое будущее с эффективными методиками обучения и опытными преподавателями!