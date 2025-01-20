31 год языковым курсам International House Riga-Satva – 31% скидка на обучение! Попробуйте первую неделю бесплатно!

Начало года – это идеальное время для саморазвития, и одним из самых ценных навыков, которые вы можете развить, является изучение иностранных языков. Языковая школа International House Riga-Satva уже 31 год помогает учащимся всех возрастных групп достигать отличных результатов в изучении иностранных языков.

Независимо от того, хотите ли вы усовершенствовать свой английский, улучшить или выучить латышский язык, подготовиться к школьным экзаменам, международному тесту IELTS или просто чувствовать себя уверенно в разговоре на работе, в повседневной жизни или путешествиях, на языковых курсах IH Riga-Satva вы найдете адаптированные программы и профессиональную поддержку, которые помогут вам достичь результатов быстро, эффективно и в комфортной учебной среде.