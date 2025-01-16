Как подчеркивают краевые власти, Ольга посвятила свою жизнь образованию и молодежи, увлеченно раскрывая перед ними тайны биологии и химии. "Учитель, которому хочется подражать", - так говорят об Ольге ее бывшие воспитанники, отмечая не только ее знания, но и человеческое тепло и настойчивость.

Но образование - не единственная сфера, в которой Ольга оставила свой след. Когда-то она пела в Тылжинском женском хоре, активно работала в женском совете села Тылжа, а когда вышла на пенсию, присоединилась к фольклорному ансамблю Тылжи - хотя сейчас уже не значится в нем по состоянию здоровья. Она также с глубоким интересом изучает фольклорное наследие, став отличным консультантом и настоящим ученым-фольклористом.

Ольга не только любознательна, но привержена "зеленому" мышлению. Насколько позволяет здоровье, она увлеченно ухаживает за своим садом, где уже несколько лет наряду с традиционными овощами растут также арбузы и виноград. Как бывший учитель биологии Ольга является настоящим экспертом в садоводстве. Однако она не скрывает, что ей становится все труднее и труднее и бывают моменты слабости, но дети и внуки - ее самая большая поддержка.

Ольга любит активный образ жизни, что помогает ей оставаться бодрой и здоровой. Выйдя на пенсию, она совершала долгие прогулки - даже зимой, пристегивая широкие охотничьи лыжи мужа.

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