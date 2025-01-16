На севере Словакии 18-летний ученик средней школы зарезал двух человек, сообщает АР со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Нападение с ножом в гимназии Словакии: жертвами ученика стали два человека
Еще один человек находится в критическом состоянии, сообщили в спасательной службе Словакии.
Нападение произошло в небольшом городе Спишска-Стара-Вес, в котором проживает около 17 000 жителей, город находится у польской границы.
Подозреваемый сначала сбежал, но был задержан вскоре после нападения.
Полиция сообщила, что подозреваемый напал на учительницу и двух учеников. По информации местных СМИ, убиты заместитель директора школы и ученик.
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