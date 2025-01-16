Нападение с ножом в гимназии Словакии: жертвами ученика стали два человека

Еще один человек находится в критическом состоянии, сообщили в спасательной службе Словакии.

Нападение произошло в небольшом городе Спишска-Стара-Вес, в котором проживает около 17 000 жителей, город находится у польской границы.

Подозреваемый сначала сбежал, но был задержан вскоре после нападения.

Полиция сообщила, что подозреваемый напал на учительницу и двух учеников. По информации местных СМИ, убиты заместитель директора школы и ученик.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!