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Нападение с ножом в гимназии Словакии: жертвами ученика стали два человека

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Полиция у гимназии в Словакии
Полиция у гимназии в Словакии Фото: AFP/SCANPIX

На севере Словакии 18-летний ученик средней школы зарезал двух человек, сообщает АР со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Еще один человек находится в критическом состоянии, сообщили в спасательной службе Словакии.

Нападение произошло в небольшом городе Спишска-Стара-Вес, в котором проживает около 17 000 жителей, город находится у польской границы.

Подозреваемый сначала сбежал, но был задержан вскоре после нападения.

Полиция сообщила, что подозреваемый напал на учительницу и двух учеников. По информации местных СМИ, убиты заместитель директора школы и ученик.

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