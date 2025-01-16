Видео В Кенгарагсе произошел пожар в продовольственном магазине

Проживающий в соседнем доме Юрий проснулся непосредственно во время пожара. Он понял, что в придомовом магазине происходит что-то нехорошее и связался со спасателями: "Дым. В 5:25 позвонил и вызвал пожарных".

Мужчина рассказал, что обычно вывеска магазина была освещена, возможно, что причиной возгорания стало короткое замыкание: "Есть вывеска с рисунком, сундук нарисован. Ночью не горела лампочка, не было контакта, загорелась пластмасса. Приехали пожарные, подключили электродрель. Просверлили отверстие. Возможно, просто плохие лампочки".

Государственная полиция информирует, что в связи с произошедшим начат уголовный процесс.

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