Француженка перевела "Брэду Питту" 830 тыс. евро и стала жертвой травли в соцсетях

«Как дура, я заплатила… Каждый раз, когда меня начинали терзать сомнения, ему каким-то образом удавалось их развеять!», — объясняет она.

Вскоре за этой просьбой о помощи последовали другие: фальшивый Питт сообщил Анне, что ему нужны деньги на лечение рака почки, и прислал несколько сгенерированных искусственным интеллектом фотографий Брэда Питта на больничной койке.

«Я поискала эти снимки в интернете, но таких не нашла — и решила, что это только подтверждает, что селфи он делал специально для меня», — говорит она.

Тем временем Анна в судебном порядке добилась развода, получив от мужа при разделе имущества 775 тыс. евро — и все эти деньги достались мошенникам.

«Я говорила себе, что, возможно, спасаю человеку жизнь», — говорит Анна, которая сама переболела раком и сейчас находится в стадии ремиссии.

Так выглядел анонс ныне удаленной программы французского телевидения Фото: TF1

Дочь Анны, которой сейчас 22 года, рассказала TF1, что больше года пыталась образумить свою мать, но та была слишком увлечена своим романом. «Мне было больно видеть, насколько наивна она была», — говорит дочь.

Когда в глянцевых журналах появились снимки настоящего Брэда Питта с его новой девушкой Инес де Рамон, Анна высказала мошенникам свои подозрения — но в ответ те отправили ей фальшивый фрагмент выпуска новостей, в котором сгенерированный искусственным интеллектом ведущий рассказывал об «особых отношениях Питта с одной особой… по имени Анна».