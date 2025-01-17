Во время съемок корейского художественного фильма Humint в Риге в ночь на субботу, 18 января, будет закрыто движение по Вантовому мосту, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Из-за съемок корейского фильма в ночь на субботу будет закрыт Вантовый мост
Движение пешеходов, велосипедов и электросамокатов будет ограничено и, при необходимости, периодически закрыто на время съемок от пяти до десяти минут. Движение общественного транспорта ограничиваться не будет.
Движение будет закрыто с 21:00 до 04:00, на участке от улицы Ноликтавас до улицы Слокас в обоих направлениях.
С 9 часов сегодняшнего дня до 9 часов субботы будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Ноликтавас от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Муйтас.
Как сообщалось, с декабря 2024 года по март 2025 года в Риге проходят съемки корейского шпионского боевика Humint.
Латвию посетят более 100 представителей южнокорейской киноиндустрии.
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