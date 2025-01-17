Звезда латвийского шоу обиделась на певицу Ольгу Раецку

Элина Глузунова разместила в своем профиле в социальной сети Instagram видео, на котором исполняет фрагмент легендарной песни Селин Дион The Power of Love.

Большинство подписчиков высоко оценили старания Глузуновой, но один комментарий привел ее в замешательство. Дива латвийской музыки и педагог по вокалу Ольга Раецка отреагировала на выступление Глузуновой тремя плачущими смайликами.

Скриншот из рилс Элины Глузуновой Фото: elina.gluzunova/instagram

"Когда пою - плохо. Когда не пою - тоже плохо", - не выдержала Глузунова.

Поблагодарив всех комментаторов, Элина обратилась к Ольге Раецкой с вопросом:

"Неужели так трудно держать свой негатив при себе и просто оставить меня в покое?

То кому-то не нравятся мои губы, то грудь, то что-то еще. Все эти годы после X Faktors сплошь подобные комментарии и реплики. Я переживаю, стараюсь промолчать, но всему есть предел. Я правда не понимаю, чем я не угодила этой диве? Пусть она продолжает петь и делать то, что хочет,

но я же под ее корявым пением никаких комментариев не ставлю. Насколько несамодостаточным надо быть в своей жизни, чтобы что-то комментировать?" - возмущается Глузунова.

Чуть позже она опубликовала еще одно видео, в котором вновь обратилась к Раецкой:

"Если тебе грустно, плачь в подушку, а не гадь в чужом саду".

Затем Элина поделилась записью своего исполнения песни, которую ранее пела Ольга Раецка, и пригласила своих подписчиков прийти на ее концерт, где она исполнит еще много песен Раецкой.

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