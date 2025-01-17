Исполнился месяц со дня смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Изначально в России выдвигалась версия, что он покончил с собой, однако в начале нового года появилась другая версия.
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Друг Тиммы: эксперты из Латвии обнаружили противоречия в первоначальной версии его смерти
Тимма был женат на родившейся в Украине певице Анне Седоковой, с которой расстался незадолго до своей смерти. Друг спортсмена Марк Пугачев неоднократно высказывал подозрения, что смерть Тиммы может быть напрямую связана с Седоковой.