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Друг Тиммы: эксперты из Латвии обнаружили противоречия в первоначальной версии его смерти

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Исполнился месяц со дня смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Изначально в России выдвигалась версия, что он покончил с собой, однако в начале нового года появилась другая версия.

Тимма был женат на родившейся в Украине певице Анне Седоковой, с которой расстался незадолго до своей смерти. Друг спортсмена Марк Пугачев неоднократно высказывал подозрения, что смерть Тиммы может быть напрямую связана с Седоковой.

TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить, есть ли противоречия в прозвучавших в российской прессе версиях обстоятельств смерти Тиммы. По словам Пугачева...

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