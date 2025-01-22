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Как стать пилотом дрона в Латвии: правила, штрафы и личный опыт

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Дрон. Иллюстративное фото
Дрон. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Дроны все больше входят в нашу повседневную жизнь. Теперь они интересны не только профессиональным фотографам, но и тем, кто хочет попробовать новое хобби. Но чтобы управлять беспилотниками, нужны знания и подготовка. Какие правила, связанные с дронами, действуют в Латвии, где можно летать и как правильно оформить все документы? Выяснял TVNET+.

"С точки зрения закона и маленький дрон на ладошке, и Airbus А380 - это воздушные суда", - отметил эксперт Игорь Севастьянов, руководитель школы дронов TSI.

По его словам, если в центре Риги запустить дрон, то с вероятностью в 80% к пилоту подъедет экипаж полиции, а последствия незаконного полета зависят от места, где будет запущен дрон - если летать, например, над военной базой, то...

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