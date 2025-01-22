Дроны все больше входят в нашу повседневную жизнь. Теперь они интересны не только профессиональным фотографам, но и тем, кто хочет попробовать новое хобби. Но чтобы управлять беспилотниками, нужны знания и подготовка. Какие правила, связанные с дронами, действуют в Латвии, где можно летать и как правильно оформить все документы? Выяснял TVNET+.