Видео Преступники на угнанном BMW в Риге безуспешно пытались скрыться от полиции

Инцидент произошел около 04:00, когда полицейские осуществляли плановый надзор за дорожным движением. На улице Гунара Астрас в Риге они заметили автомобиль BMW, водитель которого проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Правоохранители немедленно велели водителю остановиться, что он и сделал на перекрестке улиц Гунара Астрас и Аугуста Деглава. Однако когда инспектор полиции вышел из машины и направился к нарушителю, тот решил сбежать.

Полицейские преследовали BMW до кольцевой развязки Славу, где он съехал с проезжей части и перевернулся. Сотрудники правоохранительных органов установили, что эта машина числится в розыске, так как была угнана примерно за час до инцидента. В автомобиле находились четыре человека, которые были задержаны.

Как позже выяснили правоохранители, владельца BMW пригласил к себе домой знакомый. Туда приехали еще два человека. Между присутствующими возник конфликт, в ходе которого мужчине были нанесены телесные повреждения. Преступники забрали у него ключи и личные вещи и уехали на его автомобиле.

В общей сложности Госполиция возбудила 11 дел об административных правонарушениях за различные нарушения правил дорожного движения. Также возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 176 Уголовного закона, то есть за разбой. Это преступление может наказываться лишением свободы на срок до восьми лет.

Задержанные ранее попадали в поле зрения полиции за незаконную торговлю наркотическими средствами, имущественные преступления и другие правонарушения.

Видео: Погоня за угнанным BMW

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