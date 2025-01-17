В Латвии в декабре была более высокая инфляция, чем в среднем по ЕС

Годовая инфляция в Латвии в декабре составила 3,4%. Самая низкая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована в Ирландии (1%), за которой следуют Италия (1,4%), Люксембург, Финляндия и Швеция (все по 1,6%), Дания, Франция и Мальта (все по 1,8%), а также Литва (1,9%).

Самая высокая годовая инфляция были в Румынии (5,5%), Венгрии (4,8%), Хорватии (4,5%), Бельгии (4,4%) и Эстонии (4,1%).

Потребительские цены в годовом выражении в декабре выросли во всех странах ЕС.

Среднегодовая инфляция в ЕС в декабре составила 2,7%, тогда как в еврозоне - 2,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем - ноябрем - потребительские цены в декабре выросли в ЕС на 0,3%, а в еврозоне - на 0,4%.

В Латвии, как и в Болгарии, Эстонии, Нидерландах, Румынии и Швеции, потребительские цены в декабре выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем. Месячная инфляция была зафиксирована в 20 странах-членах ЕС, при этом самый высокий показатель в Ирландии (+0,9%), тогда как месячная дефляция была зафиксирована в семи странах блока, при этом самый высокий показатель был в Словакии (-0,5%). В Литве, как и во Франции и Хорватии, потребительские цены выросли на 0,2% в месячном исчислении.

Eurostat рассчитывает инфляцию в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).

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