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ВИДЕО Снегоуборщик повредил машину. Страховщики приняли заявку - и вдруг передумали

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Уборка снега у заправочной станции
Уборка снега у заправочной станции Фото: Diāna Lozko/LETA

Недавно Сандрис оставил свой Volvo на общественной парковке в окрестностях Кекавы. Пока владелец автомобиля находился на работе, старательный водитель трактора, убирая снег, случайно зацепил и "содрал" с машины передний бампер. Был оформлен согласованный уведомительный акт и проинформирована страховая компания. Сначала заявление было принято, но внезапно компания ERGO сообщила Сандрису, что дорожно-транспортного происшествия не случилось и поэтому страховщик ущерб не покроет. О случившемся рассказывает передача Bez Tabu.

"Нанося ущерб третьим лицам при оказании услуг по уборке снега, это нельзя считать дорожно-транспортным происшествием - страховым случаем", - пишет ERGO Сандрису.

До отказа страховая компания уже предлагала Сандрису обратиться в автосервис и получить смету на ремонт поврежденного автомобиля, но затем неожиданно изменила свое мнение.

ERGO порекомендовала Сандрису обратиться с требованием о возмещении напрямую к трактористу, поскольку, по мнению компании, речь идет не о дорожно-транспортном инциденте, а о нарушении правил безопасности при выполнении работ.

Адвокат Янис Беровскис считает, что решение страховщика не только необоснованно, но и неверно, даже абсурдно.

Однако, когда страховщики узнали, что к решению вопроса подключилась телепередача, внезапно "песня" сменилась, и Сандрису предложили покрыть расходы на ремонт автомобиля.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

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