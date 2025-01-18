ВИДЕО Порзиньгис набрал 23 очка в победной игре "Селтикс"

"Селтикс" обыграли "Орландо Мэджик" со счетом 121:94 (35:28, 31:26, 30:22, 25:18).

Порзиньгис провел на площадке 23 минуты и 3 секунды, реализовал 3 из 5 трехочковых бросков, 4 из 5 двухочковых и все 6 штрафных. В его активе также 4 подбора, 1 результативная передача, 1 блок-шот, 5 персональных замечаний и показатель "плюс-минус" +14.

Самым результативным в составе "Селтикс" стал Джейсон Тейтум с 30 очками, Порзингис добавил 23, а Джейлен Браун набрал 20.

У "Мэджик" 23 очка записал на свой счет Коул Энтони, Паоло Банкеро набрал 21 очко, а Вендэлл Картер отметился 15 очками и 9 подборами.

"Селтикс", имея 29 побед в 41 матче, занимают второе место в Восточной конференции, а "Мэджик" с показателем 23-20 идут на шестой строчке.

Следующий матч "Селтикс" проведут в субботу на своем паркете против "Атланты Хокс".

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