США и Катар в среду заявили, что при посредничестве обеих сторон группировка "Хамас" и Израиль достигли договоренности о прекращении огня и об освобождении 33 израильтян, находящихся в плену у "Хамас". Это должно произойти в течение ближайших шести недель в обмен на выход на свободу палестинских террористов из израильских тюрем и отвод израильских военных из нескольких районов сектора Газа.

Подтверждение перемирия задержалось, так как в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о некоторых сложностях, возникших в последний момент по вине "Хамас".

После одобрения правительством перемирие вступит в силу в воскресенье, хотя ряд вопросов остается нерешенным. В частности, все еще не оглашены имена 33 заложников, которых планируется освободить, и не ясно, кто из них еще жив.

Заседание правительства состоялось уже после наступления шаббата, что подчеркивает значимость этого вопроса. По иудейскому закону в Израиле обычно приостанавливают работу на время шаббата, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Нетаньяху поручил спецподразделению подготовиться к приему заложников, которых планируется вывезти из сектора Газа, и сообщил, что семьи заложников уже проинформированы об итогах соглашения.

Согласно договоренности, на свободу выйдут и несколько сотен палестинских заключенных, а объемы гуманитарной помощи сектору Газа будут увеличены.

Министерство юстиции Израиля опубликовало список из 95 палестинских заключенных, которые подлежат освобождению на первом этапе сделки, и объявило, что их освободят не раньше 16:00 в воскресенье. Все лица в этом списке - либо молодые люди, либо женщины.

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