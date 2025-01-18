По словам Грозева, большинство обучаемых - граждане Украины с оккупированных Россией территорий, в том числе из Херсона. Эти люди имеют криминальное прошлое, и к диверсиям их готовят штатные сотрудники ГРУ.

Вторая категория курсантов - выходцы из Латинской Америки. Часть из них ранее училась в России и была завербована, а другие, например венесуэльцы и кубинцы, специально приехали на такую подготовку.

Третья категория - эмигранты из Афганистана.

В 2023 и 2024 годах ГРУ завербовало "очень много" молодых афганцев для диверсионных действий в Европе, направив их туда под видом беженцев, сообщил Грозев.

По его словам, "университет диверсантов" был создан по трем причинам. Во-первых, в результате ряда расследований были разоблачены около ста агентов ГРУ, работавших за рубежом. Во-вторых, в ходе войны в Украине часть агентов была убита или ранена. В-третьих, "дипломатический состав" ГРУ, чьи сотрудники прикрывались статусом "второго военного атташе" или "второго секретаря", больше не может ездить в западные страны из-за санкций.

Грозев не назвал общее число агентов ГРУ, проходящих обучение, но заявил, что результатом этой работы стали диверсии в Польше и Чехии, а также случаи возгорания на европейских логистических объектах компании DHL.

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