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В пятницу в Латвии задержали пятерых пьяных водителей

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Алкометр. Иллюстративное фото
Алкометр. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

17 января правоохранительные органы в Латвии поймали пятерых автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщила порталу TVNET представитель Государственной полиции (VP) Гита Гжибовска.

За вождение в нетрезвом виде в тот же день были задержаны пять человек: трое в Латгале, один в Видземе и один в Земгале. Два водителя в Латгальском регионе понесут административную ответственность за вождение в состоянии опьянения, а трое других сели за руль в столь сильном алкогольном опьянении, что им назначено уголовное наказание, в рамках которого с них взыщут стоимость транспортного средства.

Кроме того, за превышение скорости в тот же день было выписано 172 протокола: 32 водителям в Рижском регионе, 47 в Курземе, 40 в Видземе, 29 в Латгалии и 24 в Земгале.

В общей сложности за прошедшие сутки в сфере дорожного движения было принято 454 постановления об административных нарушениях.

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