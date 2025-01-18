17 января правоохранительные органы в Латвии поймали пятерых автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщила порталу TVNET представитель Государственной полиции (VP) Гита Гжибовска.
В пятницу в Латвии задержали пятерых пьяных водителей
За вождение в нетрезвом виде в тот же день были задержаны пять человек: трое в Латгале, один в Видземе и один в Земгале. Два водителя в Латгальском регионе понесут административную ответственность за вождение в состоянии опьянения, а трое других сели за руль в столь сильном алкогольном опьянении, что им назначено уголовное наказание, в рамках которого с них взыщут стоимость транспортного средства.
Кроме того, за превышение скорости в тот же день было выписано 172 протокола: 32 водителям в Рижском регионе, 47 в Курземе, 40 в Видземе, 29 в Латгалии и 24 в Земгале.
В общей сложности за прошедшие сутки в сфере дорожного движения было принято 454 постановления об административных нарушениях.
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