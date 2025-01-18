В пятницу в Латвии задержали пятерых пьяных водителей

За вождение в нетрезвом виде в тот же день были задержаны пять человек: трое в Латгале, один в Видземе и один в Земгале. Два водителя в Латгальском регионе понесут административную ответственность за вождение в состоянии опьянения, а трое других сели за руль в столь сильном алкогольном опьянении, что им назначено уголовное наказание, в рамках которого с них взыщут стоимость транспортного средства.