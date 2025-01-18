Трамп объявил о создании собственной криптовалюты $Trump

"Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: ПОБЕДУ! Присоединяйтесь к моему очень особенному сообществу Трампа", - написал Трамп в своем микроблоге на платформе Х в субботу, 18 января.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Уже за первый час торгов капитализация криптовалюты Трампа составила 3 млрд долларов, а через полтора часа достигла 4,3 млрд долларов.

Поборник криптовалют

Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалют. Решающим моментом стала его встреча с представителями рынка добычи криптовалют (майнинга) в июне 2024 года, пишет Forbes. После этой встречи Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что все оставшиеся биткоины, по его мнению, должны быть добыты в Америке.

Coindesk отмечает, что Трамп таким образом стал первым кандидатом от основных политических партий в стране, который поддержал криптоиндустрию. На этом фоне после победы Трампа на президентских выборах биткоин несколько раз обновлял исторический максимум стоимости, и его курс превышал 100 тысяч долларов за монету.

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