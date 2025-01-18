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Трамп объявил о создании собственной криптовалюты $Trump

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Будущий президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Джорджии
Будущий президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Джорджии Фото: Chandan Khanna/AFP/Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о создании собственного мемкоина $TRUMP. В первый день пользователи могут приобрести 200 млн монет, за последующие три года их количество должно достичь 1 млрд.

 "Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: ПОБЕДУ! Присоединяйтесь к моему очень особенному сообществу Трампа", - написал Трамп в своем микроблоге на платформе Х в субботу, 18 января.

Уже за первый час торгов капитализация криптовалюты Трампа составила 3 млрд долларов, а через полтора часа достигла 4,3 млрд долларов.

Поборник криптовалют

Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалют. Решающим моментом стала его встреча с представителями рынка добычи криптовалют (майнинга) в июне 2024 года, пишет Forbes. После этой встречи Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что все оставшиеся биткоины, по его мнению, должны быть добыты в Америке.

Coindesk отмечает, что Трамп таким образом стал первым кандидатом от основных политических партий в стране, который поддержал криптоиндустрию. На этом фоне после победы Трампа на президентских выборах биткоин несколько раз обновлял исторический максимум стоимости, и его курс превышал 100 тысяч долларов за монету.

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