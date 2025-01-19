В субботу вечером — менее чем за 12 часов до начала перемирия между Израилем и ХАМАС, которое должно вступить в силу в воскресенье, в 08:30 по местному времени (06:30 по Гринвичу), — с жестким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху: перемирие с ХАМАС и возврат заложников - под угрозой срыва
Он напомнил, что оставляет за собой право возобновить войну, тянущуюся уже более 15 месяцев, «в случае необходимости» — если дальнейшие мирные переговоры сорвутся.
Он также подтвердил уже известную ранее информацию о том, что в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня «домой вернутся» 33 заложника, взятые в плен боевиками ХАМАС в ходе масштабного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
Однако, подчеркнул глава кабинета, Израиль не намерен предпринимать никаких действий по выполнению одобренной сделки, пока не получит на руки все 33 имени из списка заложников, которых ХАМАС обещал освободить в воскресенье.
На данный момент, как сообщала ранее израильская пресса, на руках у канцелярии премьера есть только 30 имен — при том, что, по условиям договора, полный список должен был быть предоставлен не позднее чем за 24 часа до вступления перемирия в силу.
«Нарушений соглашения Израиль не потерпит. Полную ответственность за это несет ХАМАС», — угрожающе добавил премьер.
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Условия прекращения огня израильские власти смогли согласовать и утвердить накануне по итогам более чем шестичасовых переговоров.
О достижении долгожданного согласия воюющих сторон сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара, выступавшего на этих переговорах в качестве основного посредника.
«В соответствии с соглашением между сторонами… прекращение огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, — написал глава катарского МИД в соцсети Х. — Советуем нашим братьям принять меры предосторожности, проявлять максимальную осторожность и ждать указаний из официальных источников».
Последние приготовления на границе
Десятки тысяч палестинцев, бежавших из Газы после начала там боевых действий Израиля и уже почти полтора года проживающих во временных лагерях для размещения беженцев, надеются, что достигнутое соглашение позволит им вернуться домой.
Начала перемирия с нетерпением ждут и международные благотворительные организации, которые готовятся воспользоваться им, чтобы доставить жителям полуразрушенного сектора продукты, питьевую воду и топливо.
Последние приготовления перед отправкой помощи в Газу на границе с Египтом, где скопились уже десятки грузовиков, власти страны контролируют на государственном уровне, при личном участии министров.
Незадолго до этого глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн призвала представителей всех властей, как только режим прекращения огня вступит в силу, предоставить сотрудникам своей организации «полный, беспрепятственный и безопасный доступ» к жителям сектора Газа.
При этом об условиях достигнутой сделки известно совсем не много.
Первый ее этап подразумевает, что в течение ближайших шести недель из израильских тюрем должны выпустить сотни палестинских заключенных — в обмен на освобождение в воскресенье из плена 33 заложников-израильтян.
При этом точное число палестинцев, которых предполагается освободить, неизвестно. Более того — в разных источниках оно сильно разнится.
Израильский Минюст опубликовал список из 734 имен, хотя ранее в прессе фигурировало число 737. После этого власти Египта — еще одного посредника на затянувшихся переговорах о прекращении огня — и вовсе заявили, что Израиль обязался выпустить из заключения 1890 палестинцев.
При этом называются и некоторые конкретные имена. В частности, на первом этапе сделки из израильской тюрьмы должен выйти один из немногих оставшихся в живых лидеров ХАМАС Закарий Зубейди — глава боевиков «Бригад мучеников Аль-Аксы» в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.
Отпущенных бойцами ХАМАС заложников-израильтян планируется передать сначала сотрудникам Красного Креста, а уже затем — израильским военным.
По итогам осмотра военными врачами и психологами бывших заложников либо определят на восстановление в больницу, либо дадут воссоединиться со своей семьей, оказывая дальнейшую медицинскую помощь уже на дому.
ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023 года, убив около 1200 человек и взяв в заложники 251 человека, вывезенных в сектор Газа.
В ответ Израиль начал в густонаселенном секторе полномасштабную военную операцию, жертвами которой, по данным местного Министерства здравоохранения (подконтрольного ХАМАС), стали почти 47 тыс. палестинцев.