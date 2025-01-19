Нетаньяху: перемирие с ХАМАС и возврат заложников - под угрозой срыва

О достижении долгожданного согласия воюющих сторон сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара, выступавшего на этих переговорах в качестве основного посредника.

«В соответствии с соглашением между сторонами… прекращение огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, — написал глава катарского МИД в соцсети Х. — Советуем нашим братьям принять меры предосторожности, проявлять максимальную осторожность и ждать указаний из официальных источников».

Последние приготовления на границе

Десятки тысяч палестинцев, бежавших из Газы после начала там боевых действий Израиля и уже почти полтора года проживающих во временных лагерях для размещения беженцев, надеются, что достигнутое соглашение позволит им вернуться домой.

Начала перемирия с нетерпением ждут и международные благотворительные организации, которые готовятся воспользоваться им, чтобы доставить жителям полуразрушенного сектора продукты, питьевую воду и топливо.

Последние приготовления перед отправкой помощи в Газу на границе с Египтом, где скопились уже десятки грузовиков, власти страны контролируют на государственном уровне, при личном участии министров.

Незадолго до этого глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн призвала представителей всех властей, как только режим прекращения огня вступит в силу, предоставить сотрудникам своей организации «полный, беспрепятственный и безопасный доступ» к жителям сектора Газа.

На египетской границе с сектором Газа скопились длинные очереди грузовиков с едой, водой и топливом для жителей сектора Фото: Getty Images

При этом об условиях достигнутой сделки известно совсем не много.