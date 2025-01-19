В Латвии в субботу поймали 11 пьяных водителей

В Рижском регионе поймали семерых пьяных водителей и одного водителя в состоянии наркотического опьянения, а в Курземе, Земгале, Видземе и Латгале - по одному пьяному водителю.

По фактам управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждены 11 уголовных дел и одно дело об административном правонарушении.

За вождение при концентрации алкоголя свыше 1,5 промилле предусматривается уголовная ответственность, и в дополнение к наказанию конфискуется автомобиль или мотоцикл, если он принадлежит нарушителю. Если транспортное средство не принадлежит самому пьяному водителю, помимо наказания с него взыскивается денежная сумма, которая может равняться рыночной стоимости транспортного средства.

За прошедшие сутки у одного из пьяных водителей конфискован автомобиль, а с десяти будет взыскана его стоимость.

В Рижском регионе возбуждено семь уголовных дел и одно дело об административном правонарушении, а по одному уголовному делу начато в Земгале, Видземе, Курземе и Латгале.

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