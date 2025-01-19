Победу праздновал точно стрелявший итальянец Томмазо Джакомель, который финишировал за 36 минут и 21,8 секунды, ему 6,3 секунды уступил проехавший один штрафной круг Стурла Холм Легрейд из Норвегии, а на 11,4 секунды отстал допустивший две ошибки норвежец Йоханнес Тиннес Бё. Днем ранее Бё сообщил, что это его последний сезон в богатой на достижения карьере.

Швед Себастьян Самуэльссон финишировал через 6,2 секунды после тройки лучших, а Расторгуев уступил еще 12,4 секунды. Оба проехали по одному штрафному кругу.

В первой стрельбе лежа Расторгуев стрелял быстро и точно, что позволило ему вернуться на дистанцию во главе большой группы. Быстро закрыв все цели на втором огневом рубеже, уроженец Алуксне остался среди ведущих биатлонистов.

В первой стрельбе стоя Расторгуев не попал в четвертую цель и отправился на штрафной круг, из-за чего опустился на десятое место примерно в 28 секундах за лидером. Перед последним огневым рубежом латыш был седьмым, но точная последняя стрельба позволила ему вернуться на трассу на четвертой позиции.

В качестве лидера огневой рубеж покинул итальянец Джакомель, две секунду ему уступил Легрейд, на 23 секунды отстал Бё, а в неполных девяти секундах за тройкой лучших был Расторгуев, за которым следовал Самуэльссон. До финиша в тройке изменений не было, однако Самуэльссон благодаря быстрому катанию на последнем круге обогнал Расторгуева.

В этом сезоне Кубка мира это были третьи соревнования с масс-стартом. На первом этапе Расторгуев не вошел в 30 лучших, а на втором занял 21 место.

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