Артур Клотс одержал победу на Кубке мира по парабобслею

В конкуренции 17 пилотов Клотс в первом заезде показал первый результат, а во втором финишировал четвертым, однако это все равно позволило ему одержать победу в сумме.

Швейцарский спортсмен Кристофер Стюарт уступил ему шесть сотых секунды, а еще на две сотых секунды отстал британец Корри Мап.

После шести этапов Клотс в общем зачете занимает третью позицию.

На первых пяти этапах в Лиллехаммере Клотс дважды был вторым, а также занимал места с шестого по восьмое. В Лиллехаммере в этом сезоне прошли первые шесть этапов Кубка мира.

30 января и 1 февраля этапы Кубка мира пройдут на трассе в Сигулде.

В прошлом сезоне Сигулда впервые в истории приняла Кубок мира по парабобслею, и на обоих этапах победил Клотс.

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