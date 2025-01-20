6 проблем со здоровьем, которые может вызвать сухой воздух в отопительный сезон

"При сухом воздухе секрет, выделяемый слизистой оболочкой, становится более густым, самоочищение дыхательных путей затрудняется и увеличивается риск заболеваний, поскольку на поверхности сухой слизистой оболочки могут задерживаться вирусы, пыль, раздражители и аллергены, в течение более длительного времени, быстрее вызывая различные проявления заболеваний: насморк, кашель, боль в горле, проблемы с охриплостью голоса", - объясняет Иванда Крастыня.

Если вы ощущаете ночью ощущение сухости в горле, это говорит о том, что вам следует задуматься о необходимости увлажнения воздуха в помещениях. "Также если дети регулярно страдают респираторными заболеваниями или воспалениями голосовых связок - ларингитами, один приступ болезни сменяется другим, одной из вероятных причин будет сухой воздух", - добавляет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.

Рекомендация: Увлажняйте слизистые оболочки! Пейте достаточно жидкости, воду, травяные чаи. После консультации с врачом или фармацевтом можно использовать гиалуроновую кислоту в виде капсул, а также витамины А и Е, ведь они также отвечают за увлажнение и питание кожи и слизистых оболочек.

Если сухой воздух вызывает проблемы со слизистой носа в отопительный сезон, ситуацию можно улучшить, используя аэрозоли и увлажняющие гели, содержащие морскую воду.

Просто надо помнить, что сухость воздуха этими средствами предотвратить нельзя, но можно улучшить свое самочувствие.

Синдром сухих глаз