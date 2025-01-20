В холодные месяцы года, когда отопление становится неотъемлемой частью повседневной жизни, мало кто задумывается о том, что теплый, но чрезмерно сухой воздух в помещениях может стать угрозой для здоровья и негативно повлиять на качество сна. В этой статье мы рассмотрим шесть проблем со здоровьем, которые могут быть вызваны сухим воздухом в отопительный сезон, а также дадим советы, как их избежать. Практическими рекомендациями, которые помогут сохранить благоприятный микроклимат в помещении и оптимальное здоровье зимой поделится Иванда Крастыня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
6 проблем со здоровьем, которые может вызвать сухой воздух в отопительный сезон
"О чрезмерно сухом воздухе в помещении может свидетельствовать не только состояние кожи, но и различные проблемы со здоровьем - частая охриплость голоса, регулярный насморк, кашель, раздражение в глазах.
Также, если вы заметили, что ваши волосы и одежда все чаще электризуются, в комнатах увеличивается количество пыли, на поверхностях деревянной мебели начинают появляться трещины или возникает необходимость поливать комнатные растения каждые два-три дня, это сигналы о том, что воздух в помещениях слишком сухой",
объясняет фармацевт.
Вот шесть наиболее распространенных проблем со здоровьем, вызванных сухим воздухом, и рекомендации по улучшению вашего самочувствия!
Респираторные заболевания
Человек вдыхает и выдыхает примерно 22 000 раз в сутки, поэтому качество и влажность воздуха определяют самочувствие человека. Только если уровень влажности воздуха в помещениях составляет 40-55%, это помогает поддерживать оптимальный уровень влажности и кожи, и слизистых оболочек.
В отопительный сезон влажность воздуха в помещениях зачастую не превышает даже 20%. Слизистая оболочка носа, полости рта и глаз теряет влагу, в результате чего страдает и главная основная функция слизистой оболочки - способность защищать организм.
"При сухом воздухе секрет, выделяемый слизистой оболочкой, становится более густым, самоочищение дыхательных путей затрудняется и увеличивается риск заболеваний, поскольку на поверхности сухой слизистой оболочки могут задерживаться вирусы, пыль, раздражители и аллергены, в течение более длительного времени, быстрее вызывая различные проявления заболеваний: насморк, кашель, боль в горле, проблемы с охриплостью голоса", - объясняет Иванда Крастыня.
Если вы ощущаете ночью ощущение сухости в горле, это говорит о том, что вам следует задуматься о необходимости увлажнения воздуха в помещениях. "Также если дети регулярно страдают респираторными заболеваниями или воспалениями голосовых связок - ларингитами, один приступ болезни сменяется другим, одной из вероятных причин будет сухой воздух", - добавляет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Рекомендация: Увлажняйте слизистые оболочки! Пейте достаточно жидкости, воду, травяные чаи. После консультации с врачом или фармацевтом можно использовать гиалуроновую кислоту в виде капсул, а также витамины А и Е, ведь они также отвечают за увлажнение и питание кожи и слизистых оболочек.
Если сухой воздух вызывает проблемы со слизистой носа в отопительный сезон, ситуацию можно улучшить, используя аэрозоли и увлажняющие гели, содержащие морскую воду.
Просто надо помнить, что сухость воздуха этими средствами предотвратить нельзя, но можно улучшить свое самочувствие.
Синдром сухих глаз
Если на рабочем месте сухой воздух, то сотрудники чаще жалуются на слезотечение, зуд и чувство раздражения. "Работая за компьютером, человек моргает гораздо реже, чем обычно. Если к тому же в помещении будет сухой воздух, глаза долго держать открытыми и не моргать, то слезная пленка испаряется быстрее, вызывая неприятное ощущение в глазах. Подобные жалобы испытывают и те, кто смотрит телевизор в темноте", - объясняет фармацевт Иванда Крастыня и рекомендует -
даже если на улице влажно, все равно желательно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, вести активный образ жизни, ведь это лучший способ укрепить здоровье в целом.
Рекомендация: Увлажняйте воздух в помещении!
- Наиболее эффективное решение - специальные увлажнители воздуха. Ультразвуковые, с горячим паром или комплексные, которые обеспечат оптимальный микроклимат в помещениях.
- Возле радиатора можно поставить посуду с водой или положить на радиаторы влажное махровое полотенце.
- Комнатные растения и их полив способствуют очищению и увлажнению воздуха.
- Влажная уборка помещений должна проводиться регулярно.
- Если есть возможность регулировать температуру, то в помещениях, где вы находитесь реже, рекомендуется настроить термостат на более низкую отметку. Чем прохладнее воздух в помещении, тем лучше ему удастся поддерживать уровень влажности.
- Чтобы воздух нормально циркулировал в комнатах, рекомендуется отодвинуть большую, тяжелую мебель от более прохладных стен комнаты.
- Принимая душ, рекомендуется оставлять дверь ванной открытой. Тогда влажный воздух достигнет и других помещений.
Кожа тоже хочет пить!
Под воздействием сухого воздуха кожа также чувствительнее реагирует на раздражения - чешется, шелушится, теряет влагу, поэтому в отопительный сезон следует особенно задуматься о том, как дополнительно увлажнять кожу.
"Можно использовать кремы и лосьоны для тела, содержащие вещество мочевина - оно помогает коже поддерживать уровень влажности.
Подойдут и увлажняющие кремы для лица, содержащие гиалуроновую кислоту - их рекомендуется использовать по вечерам или если вы планируете провести в помещении хотя бы 2–3 часа перед выходом на холодный воздух. Полезны также кремы и лосьоны, содержащие омега-жирные кислоты, так как они образуют на коже защитный слой липидов, который не дает жидкости так быстро испаряться", - советует фармацевт Иванда Крастыня.
Поскольку сухой воздух также способствует обветриваниям и растрескиванию губ, для этих случаев рекомендуется бальзам для губ более густой консистенции, содержащий больше активных веществ, а для повседневной профилактики будет полезна гигиеническая помада с более легкой текстурой. Следует отметить, что из-за сухого воздуха имеют свойство обостряться различные кожные заболевания.
Трудности с концентрацией
Еще только середина дня, а ощущение, что не хватает сил, нет энергии, трудно сосредоточиться... Возможно, это связано с тем, что сухой воздух ограничивает попадание кислорода в кровь. Первая мысль - быстрее открыть окна и проветрить комнаты. Да, проветривать необходимо! Однако
осенью и зимой, когда воздух на улице холодный, вентиляция никак не улучшает уровень влажности в помещениях. Напротив, холодный воздух имеет низкую оптимальную влажность и, попадая в помещение, еще больше сушит воздух.
Обострения аллергии
Казалось, аллергия уже давно прошла, но тут снова - покалывание в носу, слезотечение, насморк.
"Слишком сухой воздух в помещении также может быть виноват в обострении аллергии. При длительном пребывании в таких помещениях
кожа становится сухой и чувствительной, защитные силы организма снижаются и увеличивается риск возникновения аллергии, потому что при сухом воздухе пыль также интенсивнее циркулирует в помещении", - говорит Иванда Крастыня. Уровень влажности воздуха снижается не только за счет центрального отопления, но и полов с подогревом и различных других электронных устройств.
Нарушения сна и усталость
Сухой воздух также может повлиять на качество вашего сна. Если в ночное время от сухого воздуха раздражаются дыхательные пути и пересыхает слизистая оболочка носа или горла, это может вызвать нарушения сна, в результате чего просыпаешься еще более уставшим, чем при отходе ко сну. В результате вы будете чувствовать сонливость в течение дня и бороться с нехваткой энергии.
Рекомендация: Чтобы уменьшить эту проблему и улучшить качество сна, вы можете выполнить следующие действия:
Используйте увлажнитель воздуха: Использование увлажнителя воздуха в спальне - один из наиболее эффективных способов поддержания оптимального уровня влажности воздуха (в идеале 40–60%), что поможет дыхательным путям и коже сохранять необходимую влажность.
Поддерживайте достаточное потребление жидкости. Выпивая достаточное количество воды в течение дня, вы поможете организму сохранить необходимую влагу. Примерно за два часа до сна вы можете выпить расслабляющий травяной чай, например, чай из пассифлоры, валерианы, хмеля, мелиссы, ромашки, мяты или лаванды.
Используйте натуральные эфирные масла. Некоторые эфирные масла, такие как эвкалипт или лаванда, могут дополнительно облегчить дыхание и способствовать расслаблению, улучшая качество сна.
Статья подготовлена совместно с Apotheka.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!