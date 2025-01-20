CNN: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

По словам источников, одна из целей беседы - обсудить возможность личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне в Украине, начавшейся после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

CNN сообщает, что Трамп и его команда надеются вскоре приступить к работе над планом урегулирования, который может быть реализован в первые месяцы его президентства.

О том, что в скором времени может состояться телефонный разговор Трампа и Путина, в первой половине января заявил Майкл Уолтц, которого Трамп выдвинул на пост советника по национальной безопасности.

В начале января Трамп заявил, что идет процесс подготовки его встречи с российским диктатором, но не уточнил, когда она может состояться.

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