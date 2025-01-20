В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) проведена уникальная операция на бедре пациента с врожденной патологией сердца и рядом других заболеваний, сообщили агентству LETA в больнице.
Пациенту с врожденной патологией сердца в RAKUS провели уникальную операцию на бедре
Операцию провели 22-летнему пациенту, который упал и сломал бедро левой ноги. Она продолжалась три часа и прошла без осложнений, отметили в больнице. Травматологи применили максимально щадящую технику операции, чтобы сократить время операции и потенциальные риски.
Травматолог-ортопед клиники травматологии и ортопедии Константин Плотников и резидент хирургии четвертого года по специализации травматолога-ортопеда Владислав Николай Маковский провели фиксацию перелома бедра пациента с помощью интрамедулярного металлического стержня.
Операция проводилась при местной анестезии, обеспечивая пациенту стабильную функцию сердечно-сосудистой системы, и с сохранением функции дыхания, избегая общей анестезии и искусственной вентиляции легких.
История болезни пациента свидетельствовала об очень сложных и тяжелых проблемах со здоровьем, в том числе у него врожденный порок сердца, бронхиальная астма, хроническая сердечная недостаточность, деформация позвоночника в грудной части после повторных операций на сердце, ограничивающая свободу движений и амплитуду, и другие недуги.
Своевременно проведенная операция предсказуемо позволила конкретному пациенту не только вернуть функциональность бедра, но и потенциально снизить риск астенизации - резкой потери веса в результате вызванного травмой стресса и иммобилизации - которая в первую очередь проявляется потерей мышечной массы, а также риски тромбозов, легочных инфекций и декомпенсации сердца. Риск влияния операции и анестезии на кардиоваскулярную, дыхательную и неврологическую системы также был чрезвычайно высок, подчеркивают специалисты RAKUS.
После операции пациент быстро поправился и уже через неделю был выписан домой.
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