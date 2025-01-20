Латвийского бойца ММА приговорили к нескольким годам тюрьмы в Ирландии

Для защиты личности потерпевшей данные обвиняемого не разглашаются.

Мужчина в суде признал свою вину в ряде правонарушений в отношении своей бывшей спутницы жизни.

Сообщалось о нескольких случаях насилия в 2022 году.

Так, 10 августа собака потерпевшей партнерши справила свои естественные нужды на полу, за что обвиняемый пинал домашнего питомца, а позже сломал палец руки женщине, когда та пыталась защитить животное.

15 октября 2022 года обвиняемый душил женщину и пнул ее. Тогда агрессию мужчина объяснял "сушкой" перед подготовкой к соревнованиям по смешанным боевым искусствам (ММА).

Через 13 дней мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы и снова напал на нее, бил по ногам и рукам, а также достал нож, пытаясь зарезать ее.



В ноябре того же года на стоянке женщина хотела заставить бывшего спутника жизни забрать его вещи, но вместо этого обвиняемый повредил ключ от машины, украл мобильный телефон и ударил ее кулаком по лицу.