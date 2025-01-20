В Ирландии суд рассмотрел дело о причинении преступного вреда, кражах, жестоком обращении с женщиной и животными, по которому обвиняется 32-летний боец смешанных боевых искусств (ММА) из Латвии, сообщает портал Baltic Ireland со ссылкой на ирландские СМИ.
Латвийского бойца ММА приговорили к нескольким годам тюрьмы в Ирландии
Для защиты личности потерпевшей данные обвиняемого не разглашаются.
Мужчина в суде признал свою вину в ряде правонарушений в отношении своей бывшей спутницы жизни.
Сообщалось о нескольких случаях насилия в 2022 году.
Так, 10 августа собака потерпевшей партнерши справила свои естественные нужды на полу, за что обвиняемый пинал домашнего питомца, а позже сломал палец руки женщине, когда та пыталась защитить животное.
15 октября 2022 года обвиняемый душил женщину и пнул ее. Тогда агрессию мужчина объяснял "сушкой" перед подготовкой к соревнованиям по смешанным боевым искусствам (ММА).
Через 13 дней мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы и снова напал на нее, бил по ногам и рукам, а также достал нож, пытаясь зарезать ее.
В ноябре того же года на стоянке женщина хотела заставить бывшего спутника жизни забрать его вещи, но вместо этого обвиняемый повредил ключ от машины, украл мобильный телефон и ударил ее кулаком по лицу.
В следующем месяце женщина дала своему партнеру еще один шанс, когда узнала, что ждет ребенка. Однако ситуацию это не улучшило - подсудимый словесно оскорбил ее, посоветовал ей сделать аборт, ударил ее по лицу, приставил нож к ее шее, а также облил пивом не только ее, но и собаку.
Позже у жертвы случился выкидыш. В январе 2023 года сотрудники правоохранительных органов Ирландии, расследовавшие нарушение судбного постановления на приближение, обнаружили обвиняемого, прячущегося под кроватью женщины. Мужчину задержали, но, отпущенный под залог, он ворвался в квартиру бывшей партнерши и снова угрожал ей.
На прошлой неделе в суде указали, что склонность подсудимого к насилию снизилась, однако это не уменьшает тяжести его преступления. Кроме того, обвиняемый проигнорировал предыдущие постановления суда, и его "раскаяние в лучшем случае минимально".
Суд приговорил агрессивного мужчину из Латвии к шести годам лишения свободы, сократив при этом срок на шесть месяцев, поскольку обвиняемый хорошо вел себя за время пребывания в тюрьме, сообщает портал.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!