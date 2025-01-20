В тот момент, когда Лилита сфотографировала ценник тыквы в магазине Maxima, к ней подошла продавщица и спросила, есть ли у Лилиты какие-либо проблемы.

Покупательница была озадачена этим вопросом. Когда Лилита ответила отрицательно, сотрудница заявила, что в магазине запрещено фотографировать.

Лилита сильно растерялась из-за замечания продавщицы. Работница вывела покупательницу из магазина и показала наклейку на двери, сообщающую о запрете фотографирования.

"Государственная инспекция данных отвечает за защиту персональных данных, что означает, что ее деятельность связана со всем, что касается личных данных человека. Это включает любые действия с такими данными, например, фотографирование, обработку или хранение, если они касаются информации, позволяющей идентифицировать человека, например, изображения, имена, фамилии, телефонные номера, адреса.

Цены на товары, размещенные на полке, не являются персональными данными, и вопрос о том, почему их нельзя фотографировать, следует адресовать самому магазину. В таких случаях необходимо обратиться к представителям магазина и выяснить, на какие нормативные акты или правовые принципы они ссылаются, устанавливая такие ограничения", - ответили в Государственной инспекции данных.

Представительница магазина Maxima Райна Анна Лочмеле отмечает, что в случае с Лилитой продавщица действовала в соответствии с правилами внутреннего распорядка. В магазине запрещено фотографировать, так как невозможно проконтролировать, не направит ли покупатель камеру на сотрудников.

Представительница магазина рекомендует покупателям знакомиться с ценами в онлайн-каталоге, где можно сделать скриншоты и удобно отправить их родственникам.

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Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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