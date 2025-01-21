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Подробности трагического пожара на горнолыжном курорте в Турции: погибли 76 человек

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Обновлено 21 января 2025, 21:35
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Пожар в гостинице на горнолыжном курорте в Турции
Пожар в гостинице на горнолыжном курорте в Турции Фото: AFP/SCANPIX

В результате пожара в гостинице на горнолыжном курорте на северо-западе Турции погибли 76 человек, еще 51 человек госпитализирован, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет АР.

Пожар в ресторане отеля на курорте Карталкая в провинции Болу произошел ночью. В отеле проживали 238 человек.

На продемонстрированных по телевидению кадрах было видно, что горят крыша и верхние этажи гостиницы. Причина пожара еще не установлена. Два человека погибли, в панике выпрыгнув из горящего здания, сообщают СМИ.

Ерликая рассказал, что пожар удалось взять под контроль и аварийные службы продолжают работу. Он добавил, что гостиница находится на холме, поэтому пожарным было сложно подобраться к ней со всех сторон.

Карталкая - популярный горнолыжный курорт в 300 километрах к востоку от Стамбула. Пожар вспыхнул во время школьных каникул, когда отели в этом районе переполнены.

Остальные гостиницы курорта были эвакуированы в целях предосторожности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что будет проведено тщательное расследование.

Отель, в котором произошел пожар, был одним из старейших в этом районе и построен в основном из дерева. Система пожарной сигнализации не сработала, сообщил местный чиновник.

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