В Регистре судимостей больше не будут выдавать справки на русском языке

Министерство внутренних дел (IeM) указывает, что в связи с начатыми Россией военными действиями на территории Украины и существенными изменениями геополитической ситуации Латвия выразила четкую позицию в отношении мер предосторожности, которые необходимо осуществлять в отношении граждан страны.

Как демократическое и правовое государство Латвия обязана принимать особые предосторожные меры в рамках так называемой "самозащитной демократии". Люди должны быть готовы к тому, что некоторые их права могут быть ограничены, чтобы уменьшить угрозу национальной безопасности и гарантировать устойчивость, стабильность и эффективность демократического строя страны.

На портале электронных услуг по-прежнему можно получить справку из Регистра судимостей, в том числе на русском языке. Однако, принимая во внимание статус и сохранение латышского языка, а также необходимость активных действий со стороны законодателя, правоприменителей и разработчиков политики, Министерство внутренних дел посчитало, что выдача такой справки на русском языке не является объективно необходимой.

В случае, если человек запросил справку на русском языке до вступления новых правил в силу, но она еще не была выдана, государство все же оформит справку на русском, учитывая дату получения запроса, чтобы обеспечить соблюдение принципа правовой определенности при реализации прав гражданина.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!