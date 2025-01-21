На должность члена Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) подали заявки десять претендентов, сообщили агентству LETA в парламенте.
На должность члена NEPLP подали заявки десять кандидатов
Конкурс был объявлен в связи с тем, что 12 февраля истекает срок полномочий члена совета Иевы Калдерауски. Она вновь баллотируется на этот пост.
Кроме Калдерауски на место в NEPLP претендуют:
- Лига Адамсоне - консультант Рижского окружного суда при Судебной администрации;
- Эдуард Бекерис - актер дубляжа;
- Иварс Белте - руководитель направления телевещания и радиовещания в Латвийском государственном центре радио и телевидения;
- Санта Ласмане - консультант по маркетингу в социальных сетях и тренер по обучающим программам.
Член NEPLP назначается Сеймом на срок пять лет по предложению Комиссии по правам человека и общественным делам.
Согласно закону, кандидат должен быть гражданином Латвии с декларированным местом жительства в стране.
Кроме того, претенденты обязаны иметь высшее образование и минимум пятилетний профессиональный или академический опыт в области СМИ, образования, культуры, науки или прав человека.
Кандидаты должны обладать безупречной репутацией. Закон запрещает претендентам:
- занимать пост в политических партиях или объединениях партий;
- владеть долями (акциями) электронных средств массовой информации;
- иметь непогашенную или неснятую судимость за умышленные преступления, если они не были реабилитированы.
Кроме того, кандидаты обязаны иметь право на получение спецразрешения на доступ к государственной тайне.
В настоящее время совет NEPLP возглавляет Ивар Аболиньш. Его заместителем является Аурелия Иева Друвиете.
Должности членов совета занимают Иева Калдерауска, Андис Плаканс и Илва Милзарая.
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