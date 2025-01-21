Конкурс был объявлен в связи с тем, что 12 февраля истекает срок полномочий члена совета Иевы Калдерауски. Она вновь баллотируется на этот пост.

Кроме Калдерауски на место в NEPLP претендуют:

Лига Адамсоне - консультант Рижского окружного суда при Судебной администрации;

Эдуард Бекерис - актер дубляжа;

Иварс Белте - руководитель направления телевещания и радиовещания в Латвийском государственном центре радио и телевидения;

Санта Ласмане - консультант по маркетингу в социальных сетях и тренер по обучающим программам.

Член NEPLP назначается Сеймом на срок пять лет по предложению Комиссии по правам человека и общественным делам.

Согласно закону, кандидат должен быть гражданином Латвии с декларированным местом жительства в стране.

Кроме того, претенденты обязаны иметь высшее образование и минимум пятилетний профессиональный или академический опыт в области СМИ, образования, культуры, науки или прав человека.

Кандидаты должны обладать безупречной репутацией. Закон запрещает претендентам:

занимать пост в политических партиях или объединениях партий;

владеть долями (акциями) электронных средств массовой информации;

иметь непогашенную или неснятую судимость за умышленные преступления, если они не были реабилитированы.

Кроме того, кандидаты обязаны иметь право на получение спецразрешения на доступ к государственной тайне.

В настоящее время совет NEPLP возглавляет Ивар Аболиньш. Его заместителем является Аурелия Иева Друвиете.

Должности членов совета занимают Иева Калдерауска, Андис Плаканс и Илва Милзарая.

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