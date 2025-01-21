Вт, 21.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

На должность члена NEPLP подали заявки десять кандидатов

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Собеседование. Иллюстративное фото
Собеседование. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

На должность члена Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) подали заявки десять претендентов, сообщили агентству LETA в парламенте.

Конкурс был объявлен в связи с тем, что 12 февраля истекает срок полномочий члена совета Иевы Калдерауски. Она вновь баллотируется на этот пост.

Кроме Калдерауски на место в NEPLP претендуют:

  • Лига Адамсоне - консультант Рижского окружного суда при Судебной администрации;
  • Эдуард Бекерис - актер дубляжа;
  • Иварс Белте - руководитель направления телевещания и радиовещания в Латвийском государственном центре радио и телевидения;
  • Санта Ласмане - консультант по маркетингу в социальных сетях и тренер по обучающим программам.

Член NEPLP назначается Сеймом на срок пять лет по предложению Комиссии по правам человека и общественным делам.

Согласно закону, кандидат должен быть гражданином Латвии с декларированным местом жительства в стране.

Кроме того, претенденты обязаны иметь высшее образование и минимум пятилетний профессиональный или академический опыт в области СМИ, образования, культуры, науки или прав человека.

Кандидаты должны обладать безупречной репутацией. Закон запрещает претендентам:

  • занимать пост в политических партиях или объединениях партий;
  • владеть долями (акциями) электронных средств массовой информации;
  • иметь непогашенную или неснятую судимость за умышленные преступления, если они не были реабилитированы.

Кроме того, кандидаты обязаны иметь право на получение спецразрешения на доступ к государственной тайне.

В настоящее время совет NEPLP возглавляет Ивар Аболиньш. Его заместителем является Аурелия Иева Друвиете.

Должности членов совета занимают Иева Калдерауска, Андис Плаканс и Илва Милзарая.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти