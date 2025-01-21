Видео Родриго Аболс после первого вызова в НХЛ: У меня к себе осталось несколько вопросов

Свой первый вызов в НХЛ 29-летний игрок получил утром в воскресенье, 19 января.

"Мне позвонили, когда я еще спал. Выходные стали еще лучше, несмотря на то, что отрезок был тяжелый - отыграл много матчей", - сообщил Аболс, разговаривая с журналистами в понедельник, 20 января.

"Это вдохновляет, я с нетерпением жду этого", - сказал о своем предстоящем дебюте в НХЛ латвийский нападающий, который до сих пор в этом сезоне выступал за одну из команд Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Аболс пытался осуществить свою мечту играть в НХЛ еще в сезоне 2019-20, подписав контракт начального уровня с "Флорида Пантерз". Однако в мире началась пандемия Covid-19, и хоккеисту пришлось после менее чем одного сезона в АХЛ вернуться в Высшую шведскую лигу (SHL), не дожидаясь возможности сыграть в НХЛ.

В начале лета прошлого года Аболсу позвонил генеральный менеджер "Флайерз" Дэниел Бриер, который предложил латвийцу вновь попробовать свои силы в НХЛ.