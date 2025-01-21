Нападающий сборной Латвии Родриго Аболс, который получил первый вызов на игру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил журналистам после тренировки клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз", что у него после прошлой попытки сыграть в лиге остался ряд неотвеченных вопросов к самому себе.
Видео ⟩ Родриго Аболс после первого вызова в НХЛ: У меня к себе осталось несколько вопросов
Свой первый вызов в НХЛ 29-летний игрок получил утром в воскресенье, 19 января.
"Мне позвонили, когда я еще спал. Выходные стали еще лучше, несмотря на то, что отрезок был тяжелый - отыграл много матчей", - сообщил Аболс, разговаривая с журналистами в понедельник, 20 января.
"Это вдохновляет, я с нетерпением жду этого", - сказал о своем предстоящем дебюте в НХЛ латвийский нападающий, который до сих пор в этом сезоне выступал за одну из команд Американской хоккейной лиги (АХЛ).
Аболс пытался осуществить свою мечту играть в НХЛ еще в сезоне 2019-20, подписав контракт начального уровня с "Флорида Пантерз". Однако в мире началась пандемия Covid-19, и хоккеисту пришлось после менее чем одного сезона в АХЛ вернуться в Высшую шведскую лигу (SHL), не дожидаясь возможности сыграть в НХЛ.
В начале лета прошлого года Аболсу позвонил генеральный менеджер "Флайерз" Дэниел Бриер, который предложил латвийцу вновь попробовать свои силы в НХЛ.
"То, что Дэнни позвонил, стало в некотором роде сюрпризом. Было уже относительно поздно, чтобы вовремя оформить документы для перехода из SHL", - отметил Аболс.
"Чувствую, что с последнего раза, когда я тут был, у меня остались к самому себе неотвеченные вопросы. Я не хотел упускать эту возможность. Когда я закончу играть в хоккей, я буду рад, что приехал сюда и дал себе еще одну возможность. Посмотрим, что из этого выйдет".
Журналистов впечатлило то, что Аболс говорит на четырех языках: латышском, русском, английском и шведском.
Видео: Родриго Аболс общается с журналистами
На счету Аболса в этом сезоне в составе команды "Лихай Вэлли Фантомс" 19 очков (9 голов + 10 передач) в 34 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
В прошлом году "Флайерз" подписали с центральным нападающим сборной Латвии однолетний двусторонний контракт на сумму 775 тысяч долларов (745 346 евро) за сезон.
Следующий матч "Флайерз" проведут в ночь на среду (2:00 по латвийскому времени) против "Детройт Ред Уингз".
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