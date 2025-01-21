Украинские стражи порядка задержали главного психиатра армии, который за время полномасштабной войны разбогател более, чем на миллион долларов, приобрел недвижимость в Киевской области и Одессе, сообщает УНИАН со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
Задержан главный психиатр армии Украины
СБУ имя задержанного не называет, но издание "Украинская правда" сообщает, что задержан Олег Друзь.
Главный психиатр армии задержан СБУ при поддержке министра обороны и главнокомандующего армией.
Врач также является заместителем председателя Центральной военно-медицинской комиссии и принимает решения о пригодности потенциальных солдат к службе.
В ходе расследования было констатировано, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину психиатр значительно разбогател.
"Он получил необоснованные активы более чем на миллион долларов. В то же время фигурант не отражал соответствующую недвижимость в своей декларации и оформил ее на имена жены, дочери, сына и других лиц", - говорится в сообщении СБУ.
В период с 2022 по 2024 год главный психиатр армии приобрел частный дом и два земельных участка в Обуховском районе Киевской области, две квартиры в столице и квартиру в Одессе.
Кроме того, он приобрел четыре элитных автомобиля BMW.
Врач приобрел и другую собственность, более подробная информация о которой не раскрывается.
Во время обыска следователи нашли у него 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро.
Сейчас готовятся обвинения по двум статьям Уголовного кодекса - незаконное обогащение и дача ложных показаний.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде залога и ареста имущества чиновника. Врачу грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.
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