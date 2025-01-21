Задержан главный психиатр армии Украины

СБУ имя задержанного не называет, но издание "Украинская правда" сообщает, что задержан Олег Друзь.

Главный психиатр армии задержан СБУ при поддержке министра обороны и главнокомандующего армией.

Врач также является заместителем председателя Центральной военно-медицинской комиссии и принимает решения о пригодности потенциальных солдат к службе.

В ходе расследования было констатировано, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину психиатр значительно разбогател.

"Он получил необоснованные активы более чем на миллион долларов. В то же время фигурант не отражал соответствующую недвижимость в своей декларации и оформил ее на имена жены, дочери, сына и других лиц", - говорится в сообщении СБУ.

В период с 2022 по 2024 год главный психиатр армии приобрел частный дом и два земельных участка в Обуховском районе Киевской области, две квартиры в столице и квартиру в Одессе.

Кроме того, он приобрел четыре элитных автомобиля BMW.

Врач приобрел и другую собственность, более подробная информация о которой не раскрывается.

Во время обыска следователи нашли у него 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро.

Сейчас готовятся обвинения по двум статьям Уголовного кодекса - незаконное обогащение и дача ложных показаний.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде залога и ареста имущества чиновника. Врачу грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

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