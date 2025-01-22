Видео Родриго Аболс дебютировал в НХЛ с победы

Команда Аболса "Филадельфия Флайерз" на своем поле обыграла "Детройт Ред Уингз" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Аболс - второй латвиец после защитника Оскара Бартулиса, выступающий за "Флайерз" в НХЛ.

В нынешнем сезоне Американской хоккейной лиги (АХЛ) в составе "Лихай Вэлли Фантомс" он набрал 19 очков (9+10), восемь штрафных минут и показатель +/- -5 в 34 матчах.

"Флайерз" занимают 12-е место в Восточной конференции с 50 очками в 48 матчах и в следующий раз сыграют в четверг, 23 января, когда примут "Анахайм Дакс".

Видео: Матч "Филадельфия Флайерз" против "Детройт Ред Уингз". Отрывки

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!