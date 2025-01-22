В конце прошлого года популярная певица Būū (настоящее имя - Илзе Фарте) приняла смелое решение - оставить все, что было основой ее повседневной жизни. Квартира в Риге, привычная обстановка и даже созданный ею для себя образ - все это было оставлено позади, чтобы Būū смогла уехать в Австралию. Это путешествие не только географическое, но и личное - в поисках своей истинной сущности певица поняла, скольких жертв потребовал ее путь к успеху.
Певица Būū рассказала, почему решила покинуть Латвию
Певица Būū в последнее время была одной из самых ярких новых звезд на латвийской музыкальной арене, но за ее успешной карьерой скрывается гораздо более сложная история. "Мне пришлось дистанцироваться от персоны, которую я создала. Я превратилась в образ, который больше не соответствовал тому, кем я была на самом деле", - признается она.
Būū поясняет, что элементарные вещи в ее жизни стали обузой - ее родной город, знакомые и даже ее квартира, которая на протяжении трех лет служила творческим центром. "Я хотела сломать границы, которые сама для себя установила, чтобы наконец встретить ту Илзе, которая скрывалась за маской успеха", - говорит певица.
Несмотря на гордость от появления на обложках журналов и получения наград, Būū не скрывает, что они достались ценой серьезного эмоционального и физического "выгорания". Перфекционизм и трудоголизм овладели ее повседневной жизнью.
Журнал Kas Jauns, ссылаясь на слова певицы в подкасте, пишет, что она стала зависимой от наркотиков, которые всегда были в ее сумочке, но об этом никто не знал.
Сама Būū ответила прессе, распространяющей информацию о ее переезде в Австралию, в своем аккаунте в Instagram.
Būū пишет: "В последнее время пресса проявляет повышенный и неослабеваемый интерес к моему переезду в Австралию. Прежде всего, Я НЕ ПЕРЕЕХАЛА В АВСТРАЛИЮ. Я путешествую по творческим и личным/духовным причинам. Меня не волнует, что большинство людей не понимает, что я делаю. Я об этом сделаю более длинное видео или что-то вроде того для тех, кому это интересно. Второе. Если вы прочтете что-нибудь обо мне в прессе, знайте, что я в этом не участвовала. Я продолжу рассказывать свою историю здесь, на моих каналах в социальных сетях, а вскоре и на Patreon. Все остальное, скорее всего, неправда. Люблю вас всех, Pai Pai".
Подробнее - в выпуске журнала Kas Jauns от 21 января.
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