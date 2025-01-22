Būū пишет: "В последнее время пресса проявляет повышенный и неослабеваемый интерес к моему переезду в Австралию. Прежде всего, Я НЕ ПЕРЕЕХАЛА В АВСТРАЛИЮ. Я путешествую по творческим и личным/духовным причинам. Меня не волнует, что большинство людей не понимает, что я делаю. Я об этом сделаю более длинное видео или что-то вроде того для тех, кому это интересно. Второе. Если вы прочтете что-нибудь обо мне в прессе, знайте, что я в этом не участвовала. Я продолжу рассказывать свою историю здесь, на моих каналах в социальных сетях, а вскоре и на Patreon. Все остальное, скорее всего, неправда. Люблю вас всех, Pai Pai".